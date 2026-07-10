Francia sigue batiendo récords mundiales... y pone fin a la racha histórica de Marruecos

La selección francesa hizo historia en el Mundial 2026 al avanzar a semifinales tras vencer 2-0 a Marruecos el jueves. El triunfo cortó la racha de 34 partidos sin perder de los «Leones del Atlas» y dejó cifras destacadas para los «Gallos».

Además, Francia cortó la racha de 34 partidos sin perder de Marruecos, según Live Score.

Según Stats Foot, es apenas la segunda vez que Marruecos pierde por más de un gol ante un rival europeo en un Mundial, tras caer 2-0 frente a Francia en las semifinales de 2022.

Con este resultado, Francia encadena ocho triunfos oficiales, su mejor serie desde 2002-2004, cuando sumó 14 victorias.

Además, Francia alcanza las semifinales del Mundial por octava vez en su historia.

Solo Alemania, con 12, supera este registro; Francia iguala a Brasil con 8.

Además, Francia alcanza por tercera vez consecutiva esta fase, algo que solo lograron antes Brasil y Alemania.

Según Opta, Francia sumó su victoria 45 en Mundiales.

Así, los «Gallos» igualan a Italia en el cuarto puesto, por detrás de Brasil (79), Alemania (70) y Argentina (52).

En semifinales se medirá al ganador de España o Bélgica, en su camino hacia un tercer título mundial.