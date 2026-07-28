Francia presenta por fin a Zinedine Zidane como seleccionador y lo ata de inmediato por mucho tiempo

La Federación Francesa de Fútbol ha presentado por fin a Zinédine Zidane como nuevo seleccionador. De este modo, releva a Didier Deschamps.

Philippe Diallo presentó a Zidane en la mañana del martes durante una rueda de prensa convocada especialmente por la Fédération Française de Football. El nuevo seleccionador asumirá el cargo el 1 de agosto y ha firmado un contrato de cuatro años.

«Lo he dicho muchas veces: no hay nada más bonito que la selección francesa. Por eso es una alegría y, por supuesto, una enorme fuente de orgullo convertirme en seleccionador», aseguró Zidane. «En los últimos cuatro o cinco años he rechazado muchas ofertas. Después del Real Madrid solo quería un trabajo: ser seleccionador de Francia».

Zizou debe llevar a Francia a la Eurocopa de 2028 y al Mundial de 2030, además de conquistar nuevos éxitos. Como jugador de la selección nacional ya logró esos éxitos. En 1998 ganó el Mundial y, dos años después, también se proclamó campeón de la Eurocopa. En 2006, Zidane terminó segundo en el Mundial y se despidió del fútbol internacional con una tarjeta roja, después de propinarle su famoso cabezazo a Marco Materazzi.

El exentrenador del Real Madrid llevaba ya bastante tiempo siendo el relevo soñado de Deschamps, pero durante mucho tiempo apenas hubo novedades sobre su nombramiento. Desde noviembre de 2025, Zidane ya era señalado insistentemente como el nuevo seleccionador de Francia. Deschamps ya había anunciado anteriormente que lo dejaría después del Mundial.

Deschamps se marcha después de catorce años como seleccionador de Les Bleus. En ese periodo ganó el Mundial de 2018 y la Liga de Naciones en 2021. En enero de 2025, el francés anunció que se iría tras el Mundial de 2026. En su torneo de despedida, Francia terminó de manera decepcionante en cuarta posición.