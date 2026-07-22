En 2024 el Ministerio de Deportes francés encargó un informe para saber si el país podía organizar un Mundial. El resultado fue positivo, así que Le Parisien especula con que Francia se presente como candidata para la próxima edición aún sin sede.

El Mundial 2030 se disputará en España, Portugal y Marruecos (con inauguración en Argentina, Paraguay y Uruguay), y el de 2034 en Arabia Saudí, por lo que Francia, de presentarse, no podría hacerlo antes de 2038. Como el Mundial 2030 se repartirá entre Europa, África y parte de Sudamérica, y el de 2034 será en Asia, en 2038 le correspondería a la CONCACAF, lo que favorece a Estados Unidos, que ya albergaría el torneo en 2026.

Por ello, Francia debería esperar al menos hasta 2042, cuando podrían ampliarse a 64 equipos y quizá necesite un socio, como Alemania, para organizar el torneo.

Francia organizó su último Mundial en 1998 y Alemania en 2006.

La última vez que Francia organizó un Mundial fue en 1998, cuando «Les Bleus», liderados por Zinedine Zidane, se alzaron con el título. Desde entonces, el país acogió la Euro 2016, en la que la «Equipe Tricolore» quedó subcampeona.

El último torneo que organizó Alemania fue la Euro 2024, donde su selección cayó en cuartos de final. El Mundial de 2006, conocido como el «cuento de hadas del verano», sigue vivo en la memoria: la anfitriona terminó tercera.