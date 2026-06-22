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Desire Doue FranciaGetty Images

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Francia-Irak bajo amenaza de tormentas y rayos: qué pasa en el Mundial y los antecedentes en América

Francia vs Irak
Francia
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De cara al partido entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial, el tiempo acapara la atención. Sobre Filadelfia se prevé lluvia y posibles descargas eléctricas,lo quepodría convertir el encuentro en una maratón de interrupciones y aplazamientos. El partido comenzará a las 17:00 hora local (23:00 en Italia), y las previsiones apuntan a lluvia y posibles descargas eléctricas durante todo el día.


En EE. UU. rigen normas estrictas: la FIFA detiene el partido al detectar un rayo dentro de un radio de 13 km. Al detectarse uno, el árbitro suspende el juego, los equipos van a los vestuarios y los espectadores a zonas seguras. Se inicia entonces una cuenta atrás de 30 minutos; si no hay más rayos, el partido se reanuda. Un nuevo relámpago reinicia la cuenta desde cero.



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