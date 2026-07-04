Francia castiga el juego anti-futbolístico de Paraguay y se clasifica para los cuartos de final contra Marruecos

Francia sufrió para avanzar a cuartos del Mundial. Los Bleus tardaron en abrir el marcador ante Paraguay, que recurrió a faltas duras. Un penalti de Kylian Mbappé decidió el 1-0 en Filadelfia. Francia enfrentará a Marruecos el jueves a las 21:00 (hora de los Países Bajos).

Paraguay sorprendió en la ronda de 32 al eliminar a Alemania en los penaltis y repitió su juego duro ante Francia.

Paraguay se replegó desde el inicio, lo que complicó a Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola. Además, el calor cercano a los cuarenta grados afectó a ambos equipos.

La primera ocasión clara llegó justo antes del descanso, con un disparo de Manu Koné que rozó la portería de Orlando Gil. Poco después del descanso, Mbappé volvió a amenazar, pero un empujón le impidió rematar de cabeza con comodidad.

El partido estuvo a punto de estallar cuando Matías Galarza golpeó a Mbappé en el brazo, pero el árbitro Ilgiz Tantashev, de Uzbekistán, y el VAR dejaron pasar la jugada. A partir de ahí, el equipo arbitral omitió varias faltas paraguayas, como una plancha a Mbappé y un codazo de Ávalos a Upamecano.

Tras el descanso Francia siguió sin encontrar huecos, hasta que una acción de Desiré Doué acabó en penalti: Mbappé lo transformó (1-0).

Paraguay, sin argumentos ofensivos, solo pudo responder con faltas en los minutos finales. Francia mantuvo la calma y ya piensa en los cuartos de final contra Marruecos.