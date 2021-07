Desde Francia aseguran que la Liga MX está al nivel de la Ligue 1

Periodistas franceses elogiaron a Gignac y lo visto respecto al nivel del futbol mexicano.

André-Pierre Gignac ha sido una de las grandes figuras del futbol en los Juegos Olímpicos, sumando hasta ahora cuatro goles y echándose a su equipo al hombro en la búsqueda por el boleto a los cuartos de final de la competencia.

Directo desde Francia han elogiado mucho al delantero de los Tigres, considerándolo un elemento hecho para las grandes citas. Igualmente, existieron palabras de reconocimiento a la Liga MX, la base casi en su totalidad del Tricolor.

En el programa francés Radio Foot, el periodista Jonathan MacHardy consdieró que el campeonato mexicano está al nivel de su propia Liga: "Siempre es fácil hablar y decir que no se merece ser convocado porque juega en México (Gignac). Pero el problema es que la gente no ve los partidos de la liga mexicana y no tiene nada que envidiar a los partidos de la Ligue 1".

El mismo personaje consideró que el Bomboro incluso pudo haber acudido a la Eurocopa: “Creo que es totalmente absurdo que Gignac no haya llegado a la Eurocopa. Me pregunto por qué André-Pierre Gignac no fue convocado. Cuando ves su comportamiento, me asombra. Es un tipo que tiene grandes... y que los pone sobre la mesa cuando cuenta", afirmó.

La Selección francesa mayor no es desconocida para André-Pierre, que durante su carrera ha disputado 36 partidos vistiendo sus colores. Sin embargo, no es convocado desde octubre de 2016.