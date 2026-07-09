Francia arrolla a Marruecos y se clasifica para las semifinales del Mundial; preocupación por Mbappé

Francia se clasificó con autoridad para las semifinales del Mundial. En el Gillette Stadium de Foxborough, Les Bleus dominaron a Marruecos de principio a fin. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron en seis minutos tras el descanso: 2-0. En semifinales se medirá a España o Bélgica, aunque aún se desconoce si Mbappé estará disponible tras retirarse lesionado.

Marruecos, sin el lesionado Ismael Saibari, alineó a Bilal El Khannouss en punta y a Chemsdine Talbi en la izquierda. También fueron titulares Noussair Mazraoui, central, y Anass Salah-Eddine, lateral izquierdo.

Francia dominó desde el inicio y pudo abrir el marcador antes del minuto 4: Dayot Upamecano, libre en el área tras un córner, cabeceó flojo y Yassine Bounou atajó.

Marruecos superó el arranque intenso y buscó contraatacar, aunque las ocasiones más claras siguieron siendo francesas. Dembélé, de cabeza, mandó fuera un centro perfecto de Doué.

Poco después, Mazraoui derribó a Mbappé tras una entrada tardía y el árbitro Facundo Tello señaló penalti. El propio Mbappé lanzó la pena máxima, pero su disparo flojo y raso lo detuvo Bounou.

Era casi un milagro que Francia aún no hubiera abierto el marcador. Los Bleus tuvieron otra ocasión de oro tras una pérdida de balón de Ayyoub Bouaddi en el centro del campo. Doué esprintó hacia Bounou y disparó flojo, fácil de atajar.

Marruecos mejoró en la segunda parte y llegó con más frecuencia al campo francés, aunque no aprovechó los espacios que encontró. Francia recuperó el control poco después.

Al cumplirse la hora, Francia por fin rompió el empate. Mbappé recibió espacio de Diop, que cerró las piernas tarde, y curvó el balón por encima del central para colocarlo en la escuadra: 1-0.

Fue el octavo gol de Mbappé en este Mundial y el vigésimo en total, solo uno menos que el máximo goleador histórico, Lionel Messi (21). Un duro golpe anímico para Marruecos. Seis minutos después, Mbappé asistió a Dembélé, quien remató desde el área marroquí al segundo palo: 2-0.

Marruecos, sin profundidad, apenas inquietó: su único tiro llegó en el 83’, un disparo de Ounahi que Maignan detuvo sin problemas.



