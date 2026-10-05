La selección francesa recibió un golpe ante Bélgica tras finalizar el primer tiempo por detrás con un gol a cero, en el duelo que les enfrenta esta noche del lunes en el estadio Stade de France, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El jugador del Benfica, Dodi Lukebakio, abrió el marcador a favor de la selección belga, aprovechando una magnífica asistencia de Romeo Lavia, para colocar a los Bleus en una situación complicada antes del inicio del segundo tiempo.

La desventaja de Francia por un gol no fue la única crisis que revelaron los primeros 45 minutos, ya que la selección francesa prolongó su notable sufrimiento de cara a la portería durante los primeros tiempos.









Según la red francesa "Stats Foot", la selección francesa no ha logrado marcar ningún gol durante el primer tiempo en los últimos "8 partidos consecutivos", la racha más larga de este tipo para los Bleus desde el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2010, cuando la racha alcanzó los 9 partidos.

La selección francesa quedó a un solo partido de igualar su peor racha histórica sin marcar durante el primer tiempo, una cifra que refleja con claridad la crisis ofensiva que afronta el equipo al inicio de sus partidos.

Con la desventaja ante Bélgica, la selección francesa se vio obligada a cambiar la imagen rápidamente en el segundo tiempo, si quería evitar complicar su situación y salir con un resultado negativo en su propio estadio.







