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Francesco Pio Esposito reconoció que sintió una inmensa presión psicológica al disponerse a lanzar un penalti, después de ver cómo su hermano había fallado antes en la victoria por 3-1 sobre Francia. El joven delantero del Inter fue el héroe de la noche y prolongó su sensacional estado de forma para asegurar un triunfo vital para Italia en la Liga de Naciones.

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Responder bajo una presión inmensa

Pio Esposito se ha convertido rápidamente en la referencia del ataque italiano, y su actuación ante Francia no ha hecho más que afianzar su creciente reputación. El delantero, cuyos derechos pertenecen al Inter y que atraviesa un gran momento de cara a gol, firmó un doblete que ayudó a derrotar a Francia. Sin embargo, su penalti transformado fue el momento de mayor carga emocional, ya que asumió la responsabilidad de lanzarlo después de que su hermano Sebastiano Esposito fallara uno anteriormente en el partido.

Al recordar aquel momento de máxima presión, el joven delantero admitió que el penalti suponía mucho más que una cuestión de resultado. «La responsabilidad era doble», declaró a Sky Sport Italia. «Por un lado, tenía que sentenciar el partido y, por otro, hacer que la gente olvidara el fallo de Seba; en el campo me afectó verle fallar su penalti».

Un registro goleador cada vez más destacado

Las cifras de la promesa del Inter son cada vez más difíciles de pasar por alto para el cuerpo técnico de la selección absoluta. Con nueve goles en solo 14 partidos internacionales, Pio Esposito mantiene un ritmo goleador comparable al de algunos de los nombres más legendarios de la historia del fútbol italiano. Pese a las crecientes expectativas sobre su potencial para convertirse en la próxima referencia ofensiva de Italia, el delantero mantiene los pies en el suelo.

«No lo sé, lo único que hago es dar siempre lo mejor de mí», explicó. «Espero seguir así, porque el único secreto es el trabajo diario y comprometerse al máximo».

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Orgullo por superar a una Francia de gran nivel

Vencer a una selección de la categoría de Francia supone un resultado importante para una Italia que busca recuperar su posición en el panorama internacional. Tras un periodo de transición y algunas dudas entre el público, este último resultado apunta a que el equipo avanza en la dirección correcta bajo su dirección actual. Esposito cree que la victoria refleja el esfuerzo colectivo de la plantilla.

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«Sin duda, ganar a una Francia tan fuerte es motivo de orgullo para todos; debemos continuar con este entusiasmo», señaló el delantero. También destacó la combinación de juventud y experiencia como el principal motor de sus recientes éxitos. «Todos volvimos a empezar juntos con mucho entusiasmo; es un grupo joven con algunos jugadores experimentados que nos ayudan mucho».

La unión de la selección, una base para crecer

Más allá de los reconocimientos individuales y los goles, el ambiente en el vestuario parece ser la base del resurgir de Italia. El delantero subrayó que la selección muestra actualmente una unión que permite a los jóvenes talentos progresar sin miedo. Esa cohesión ha sido fundamental para superar los momentos difíciles durante la campaña de la Nations League. Concluyó elogiando el espíritu de sus compañeros: «Es un grupo unido que tiene mucho entusiasmo y lo está haciendo muy bien».

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Italia lidera actualmente su grupo con diez puntos, conseguidos con esfuerzo, pero no puede dormirse en los laureles ni caer en la complacencia. Este próximo domingo le espera una prueba exigente: tendrá que viajar a Bruselas para enfrentarse a una potente Bélgica.