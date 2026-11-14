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Francesco Pio Esposito, la sensación del Inter, ha hecho historia en el fútbol italiano al registrar la mejor media de goles por minuto jamás alcanzada con la selección. El joven delantero ha superado, contra todo pronóstico, a leyendas italianas como Luigi Riva y Silvio Piola gracias a su ritmo goleador con la selección.

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Un nuevo récord goleador para Italia

Esposito ha escrito su nombre en la historia del fútbol italiano. El jugador de 21 años ha establecido el mejor promedio de goles por minuto de la historia de la selección italiana. El delantero del Inter ha mostrado una gran eficacia en el escenario internacional: suma nueve goles en apenas 14 partidos con su selección. Entre ellos figuran los dos que marcó en la victoria por 3-1 de Italia sobre Francia tras remontar en San Siro.

Esa cifra supone un promedio de un gol cada 88 minutos. Esa extraordinaria eficacia sitúa al delantero en lo más alto de la clasificación histórica de Italia en este apartado. Ya ha superado a varias figuras que ocuparon los primeros puestos de esta clasificación.

Superar a Enrico Chiesa

Para dimensionar la magnitud de la hazaña de Esposito, su eficacia goleadora ha eclipsado la de Enrico Chiesa. El delantero había establecido una marca destacada de un gol cada 91 minutos.

Sin embargo, Chiesa marcó siete goles en toda su carrera internacional con Italia. Esposito ya ha superado esa cifra y mantiene un promedio de goles superior.

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El tercer jugador de esta lista es Julio Libonatti, un delantero de origen argentino e italiano. Libonatti, que jugó para Italia entre 1926 y 1932, marcó 15 goles en 17 partidos, con una media de uno cada 102 minutos.

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Superar a grandes leyendas del fútbol italiano

Quizá lo más impresionante de la marca de Esposito es que supera en este registro a algunos de los mejores delanteros de la historia de Italia. Luigi Riva, máximo goleador histórico de la selección, ocupa un puesto inferior en la clasificación de eficacia.

Riva marcó 35 goles con Italia, una cifra que ningún otro jugador italiano ha igualado. Sin embargo, su promedio fue de un gol cada 106 minutos, por detrás del ritmo actual de Esposito. Por su parte, Silvio Piola, tercero en la lista histórica de goleadores de Italia con 30 tantos, promedió un gol cada 103 minutos.

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¿Qué le espera a Esposito?

Esposito tiene un enorme potencial y ahora tratará de mantener este ritmo. Sostener un promedio de un gol cada 88 minutos durante una larga carrera será un reto enorme, pero los primeros indicios son muy prometedores.

El jugador de 21 años debe trasladar ahora esa eficacia goleadora a sus actuaciones en el club para asegurarse un puesto titular. Así podrá seguir siendo una pieza importante para la selección durante años. Si Esposito logra mantener esta frecuencia goleadora, podría llegar a disputarle a Riva el récord de goles.