Francesco Farioli y el FC Porto vencieron con apuros a un rival en crisis y se acercan a su 31.º título liguero

El FC Porto está un paso más cerca del título de liga. El equipo de Francesco Farioli venció 1-2 al Estrela da Amadora el domingo y ya ve el 31.º título.

Lideraba la clasificación con cuatro puntos sobre el Benfica (75) y, con este triunfo, dio un paso de gigante hacia el título. El Sporting CP es tercero con 71 puntos y aún tiene dos partidos por jugar.

A los 14 minutos, Oskar Pietuszewski se abrió paso entre dos defensas y fue derribado por Kevin Hoog Jansson. Deniz Gül transformó el penalti con un disparo impecable: 0-1.

A los 37’, Porto parecía sentenciar: centro de Alberto Costa y cabezazo de Gül, 0-2. El turco es titular por las lesiones de Luuk de Jong y Samu Aghehowa.

En la primera parte el local apenas creó peligro y el Oporto, con un fútbol ofensivo, generó las mejores ocasiones.

Aun así, a la hora de juego el Porto se salvó por poco: Rodrigo Pinho quedó solo ante la portería, pero su disparo golpeó el poste. El rebote, claro, lo falló Abraham Marcus, quien también estrelló el balón en el poste.

El equipo de Farioli sufrió ante el Estrela en los últimos minutos. A un cuarto de hora del final, el suplente Sydney van Hooijdonk lanzó una falta que Jovane Cabral remató de cabeza: 1-2. Ese fue el resultado final. Si el Sporting CP cede puntos ante el AVS Futebol SAD, el sábado el FC Porto jugará ante el FC Alverca el partido decisivo por el título.