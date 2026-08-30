El papel de suplente de Youri Baas ante el Telstar es una decisión deliberada, según informa el periodista que sigue la actualidad del club Tim van Duijn, de Voetbal International. El defensa del Ajax está en el punto de mira del FC Porto, que ya ha dado el paso.

Con la oferta adecuada, Baas puede salir del Ajax, como ya se dio a conocer a principios de esta semana. El zaguero de 23 años está desempeñando hasta ahora un papel más discreto esta temporada que en las dos anteriores, en las que fue uno de los pilares del Ajax.

En Europa, el entrenador Míchel Sánchez prefiere en cada ocasión a Daley Blind. También influye en la situación de Baas la evolución de Dies Janse. El Ajax ve en Janse, que será titular el domingo ante el Telstar, un gran talento.

«Las condiciones de la operación todavía no están del todo claras, porque tanto una cesión como una venta están sobre la mesa. Pero que Baas empiece el domingo en el banquillo contra el Telstar parece algo deliberado. El Ajax contempla el escenario de que Baas pueda marcharse pronto», escribe Van Duijn.

En el Porto, Baas puede reencontrarse con Francesco Farioli, quien hace dos años sentó las bases de su fulgurante desarrollo. El italiano confiaba en Baas, que se convirtió en una pieza fija en la defensa del Ajax.

El interés del Porto en Baas es serio, pero hay más clubes al acecho. Su contrato con el Ajax se extiende hasta el verano de 2028. Según se informa, Baas está abierto a una salida de Ámsterdam.

En una fase anterior, el Eintracht Frankfurt también mostró interés. Sin embargo, en estos momentos el Porto parece ser el club más concreto para Baas.