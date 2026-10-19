Francesco Farioli habla con respeto del PSV antes del encuentro del martes en la fase de liga de la Champions League. El entrenador del FC Porto también se refiere a su breve etapa en el Ajax.

«El PSV ha ganado la liga tres veces consecutivas, así que merece respeto. Pero, con el apoyo de nuestros aficionados, podemos ganar», afirmó Farioli el lunes, antes de recibir al PSV en Portugal.

«Conocemos las cualidades del PSV porque hemos analizado bien sus partidos. Sus cifras son impresionantes. Marcó más de cien goles en la Eredivisie durante tres años seguidos y el año pasado se proclamó campeón con casi veinte puntos de ventaja. Así que no hay dudas sobre su calidad», señaló el técnico italiano para evitar que se subestime al rival del martes.

Farioli subrayó que su pasado en el Ajax no influye en la preparación del encuentro con el PSV. «El pasado es el pasado. Ahora estoy en otro club y ellos tienen muchos jugadores nuevos», dijo el entrenador, que ganó dos veces al PSV durante su etapa en el Ajax.

El entrenador del Porto guarda buenos recuerdos de su temporada en el Ajax, pese a no haber conquistado la liga. «Fue la primera vez que trabajé en un auténtico club de primer nivel. Tenía una buena relación con la gente del Ajax y con la directiva. Y esas amistades perduran».

El martes, Farioli se enfrentará a Bosz, que también trabajó durante un breve periodo en el Ajax. «Todos sus equipos tienen un estilo de juego reconocible. Juegan al ataque y con mucha intensidad», dijo en elogio del técnico del PSV.

El Porto perdió en la Champions League ante el Manchester City (0-2) y el Real Betis (3-2). El PSV sumó un punto contra el Shakhtar Donetsk (1-1) y cayó por la mínima, 1-0, en su visita al RB Leipzig.