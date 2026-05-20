Francesco Farioli desvela el verdadero motivo de su marcha del Ajax: «No pedí tres entrenadores. La realidad es...»

En una entrevista con el Algemeen Dagblad, Francesco Farioli recuerda su paso por el Ajax y admite que, en Ámsterdam, hubo momentos en los que no se sintió apoyado.

Lo notó sobre todo en el mercado de invierno, cuando el club buscó refuerzos. «Queremos un ‘6’ que maneje bien el balón y defienda, porque ahí termina en nuestros partidos», explica.

«Si el club ofrece entonces un ‘6’ con características totalmente distintas, eso puede significar dos cosas: o has elegido al entrenador equivocado, o has elegido al adecuado pero no le haces caso. En ese caso, al final has elegido al equivocado».

El carismático italiano lamenta que las cosas salieran así en el Ajax: «El entrenador debe recibir el apoyo adecuado; si se van en direcciones distintas, no se avanza».

Al final de la temporada, tampoco se sintió tomado en serio. Quería preparar al equipo para la Champions League y propuso profesionalizar aún más el club. Por eso, niega que se marchara solo porque no le dieran tres cocineros más.

«Permítanme aclarar esto: me hizo gracia leer que pedí tres cocineros y otras cosas absurdas. La realidad era todo lo contrario: un psicólogo, un nutricionista y un fisioterapeuta. No es una exageración. Esos especialistas se ajustan a los estándares de rendimiento modernos de los clubes de fútbol de élite», concluye Farioli.

Al final, Farioli fichó por el FC Porto, donde fue campeón en su primera temporada. «Enseguida nos entendimos en el mismo lenguaje futbolístico y coincidimos en nuestra visión sobre la composición de la plantilla», cuenta sobre su relación con el presidente André Villas-Boas. «La comunicación y la coordinación en el FC Porto son muy directas. Así se pueden mejorar o implementar cosas más rápido que en el Ajax, que tiene una estructura totalmente diferente».