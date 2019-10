France Football ya ha puesto fecha para conocer a los nominados al Balón de Oro

A partir de las 18 de la tarde de este lunes, France Football dará a conocer a los 30 nominados al Balón de Oro 2019

Ya hay fecha y hora para conocer a los nominados al Balón de Oro. 'France Football' ha comunicado que este lunes 21 de octubre, a partir de las 18 de la tarde, se irán conociendo de forma gradual a los 70 nominados a las diferentes categorías de las que se compone el prestigioso galardón, que premia a los mejores jugadores del año 2019. Los ganadores se darán a conocer el próximo 2 de diciembre en el Théâtre du Châtelet.



En la lista de nominados al Balón de Oro, se espera que estén una temporada más, Lionel Messi, capitán del FC y Cristiano Ronaldo, delantero de la de Turín. De los 70 jugadores candidatos a las diferentes categorías, solo quedarán 30 para el galardón más importante en la categoría masculina. En la categoría femenina, 20 jugadoras serán nominadas al premio.



Balón de Oro 2019: cuándo se entrega, candidatos y ganadores

La gran novedad de esta edición será la introducción del Trofeo Yachine, en el que se reconocerá al mejor portero del año. En esta categoría, serán 10 los guardametas que compitan por llevarse el primer galardón que lleva el nombre del único portero en ganar el Balón de Oro, el ruso Lev Yashin.

Además, también se darán a conocer los nombres de los nominados al Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años. En este caso, al igual que el Trofeo Yachine, serán 10 los jugadores que compitan por el premio.



¿Cuál es la diferencia entre el 'The Best' y el Balón de Oro?

Por su parte, este martes, France Football lanzará una edición especial de su revista, centrada en el Balón de Oro. Detallarán todos los candidatos y los premios que están en juego, además de entrevistar a los ganadores de la pasada temporada en categoría masculina y femenina, Luka Modric y Ada Hegerberg.