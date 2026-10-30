France Football revela las cifras: 28 puntos privaron a Mbappé del Balón de Oro

La revista francesa "France Football" reveló la noche de este viernes los puntos obtenidos por los candidatos al Balón de Oro, galardón conquistado por la estrella del Bayern Múnich, Harry Kane, el pasado lunes en la capital británica, Londres.
El delantero inglés sumó 1.055 puntos, aventajando por solo 28 puntos al francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, segundo clasificado con 1.027 puntos, según los resultados finales de la votación.
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El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se situó en el tercer puesto con 881 puntos, seguido de su compatriota Rodri con 726 puntos, y luego del argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, con 612 puntos.
El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, ocupó el sexto lugar con 541 puntos, seguido de su compañero, el francés Ousmane Dembélé, con 418 puntos, y después del noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, con 378 puntos.
El francés Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, se colocó en el noveno puesto con 296 puntos, mientras que el español Fabián Ruiz, jugador del París Saint-Germain, quedó décimo con 201 puntos.
Kane encabezó la clasificación tras una temporada excepcional, en la que marcó 73 goles con el club y la selección, mientras que Mbappé brilló de cara al gol con el Real Madrid, y Yamal continuó confirmando su lugar entre los mayores talentos del fútbol mundial.
Kvaratskhelia también desempeñó un papel destacado en la conquista de la Liga de Campeones por parte del París Saint-Germain, mientras que Haaland prosiguió con su acierto goleador en el Manchester City y Olise ofreció una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich.
En la votación participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga 15 puntos al primer clasificado, y luego 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.