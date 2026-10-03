Ousmane Dembélé recibió numerosas críticas tras su decepcionante nivel en el empate de Francia ante Italia por 1-1, en un momento en el que se contaba con él para suplir la ausencia de Kylian Mbappé, después de que Zinedine Zidane decidiera alinearlo en la posición de delantero centro puro.

Dembélé, galardonado con el Balón de Oro de 2025, no ofreció el nivel que se esperaba de él, ya que se mostró poco peligroso ante la defensa italiana y careció de precisión en el último tercio. Además, desperdició una ocasión clara tras el descanso cuando Gianluigi Donnarumma detuvo su disparo.

La participación de la estrella del Paris Saint-Germain en el partido generó una amplia polémica, especialmente ante la clara diferencia entre su nivel con su club y lo que ofrece con la camiseta de la selección francesa.

Según informó la cadena "Foot Mercato", el diario "L'Équipe" otorgó a Dembélé una baja calificación de 3 sobre 10, mientras que recibió un 4 sobre 10 según "Le Parisien".

La prensa francesa señaló su falta de la agudeza requerida y su limitado impacto, pese a sus intentos de presionar al rival, al considerar que su actuación no estuvo a la altura de su estatus tras su coronación con el Balón de Oro y la expectativa de que se convierta en uno de los elementos ofensivos más destacados de la nueva generación de la selección francesa.

En cambio, el sitio "FM" fue más indulgente y le concedió un 5 sobre 10, señalando que se esperaba más de un jugador con sus capacidades.

Duras críticas a Dembélé

Dave Appadoo, durante su aparición en el canal "La Chaîne L'Équipe", dirigió críticas directas a Dembélé y dijo: "Buenas noches, Ousmane, tengo dos palabras que quiero decirte. Eres el ganador del Balón de Oro, pero fue un Balón de Oro en París. Hay una diferencia enorme entre lo que ofreces con el París y lo que sigues sin ofrecer con la selección francesa".

Y añadió: "Sentimos que no puedes imponerte en esta selección. Las condiciones eran ideales con la ausencia de Kylian, sobre todo porque Zidane te colocó en la mejor posición, como punta de lanza. Volviste a tus viejos errores técnicos y a tu incapacidad para colocar tus disparos entre los palos. Todos esperan mucho de ti, y ahora te toca a ti, Ousmane".

Estas críticas vuelven a poner sobre la mesa un interrogante constante acerca de las razones de la diferencia en el impacto de Dembélé entre el Paris Saint-Germain y la selección francesa, ante la dificultad de que muestre el mismo nivel con "Les Bleus".

Por su parte, Zidane se negó a dirigir duras críticas a su jugador tras el partido, afirmando que no tenía mucho que reprocharle, al tiempo que reconoció que Dembélé podría haber ofrecido un mejor nivel.

Dembélé tendrá la oportunidad de responder a estas críticas cuando Francia se enfrente a la selección de Bélgica el lunes, en medio de la creciente presión sobre él para demostrar que su decepcionante actuación ante Italia no fue un indicio de su nivel con la selección bajo la dirección de Zidane.