Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, ha zanjado su postura sobre la continuidad en su cargo dentro de la institución futbolística, tras asumir una nueva cartera ministerial en el Gobierno marroquí.

Según informó el periodista marroquí Izem Anass, Lekjaa seguirá al frente de sus funciones como presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, y su nombramiento como ministro de Economía, Finanzas y Desempeño Público no afectará a su posición en la cúpula del fútbol marroquí.

Lekjaa fue nombrado el viernes ministro de Economía, Finanzas y Desempeño Público en la nueva composición gubernamental, después de haber ocupado desde 2021 el puesto de ministro delegado encargado del Presupuesto.

Este nombramiento llega tras años de presencia en el panorama deportivo marroquí, ya que su nombre se ha asociado al desarrollo del fútbol en el país y al refuerzo del estatus de las selecciones y los clubes marroquíes en el escenario internacional, además de sus funciones administrativas en las instituciones futbolísticas continentales e internacionales.

El Mundial 2030, en primer plano

Se espera que Lekjaa siga compaginando sus responsabilidades gubernamentales con la presidencia de la Federación Marroquí, en un momento en el que Marruecos se prepara para participar en la organización del Mundial 2030, junto a España y Portugal.

La celebración del partido final del Mundial destaca como uno de los objetivos planteados con fuerza en los preparativos marroquíes, en medio de la competencia entre el Gran Estadio Hassan II, en construcción en Benslimane, cerca de Casablanca, y el estadio Santiago Bernabéu, en la capital española, Madrid.

La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, no ha anunciado hasta ahora su decisión definitiva sobre el estadio que acogerá el partido final del torneo.

Múltiples cargos en el fútbol africano e internacional

La presencia de Lekjaa no se limita a la Federación Marroquí y al Gobierno, ya que también ocupa el puesto de primer vicepresidente de la Confederación Africana de Fútbol, CAF, además de la presidencia de la comisión financiera del organismo continental.

Asimismo, ejerce como vicepresidente de la comisión encargada de la organización de las competiciones de clubes y del sistema de concesión de licencias, además de ser miembro del Consejo de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA.