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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Fotos: Batalla en Atlanta. Un primer tiempo muy disputado entre Inglaterra y Argentina

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
L. Messi
Enzo Fernández
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

La primera parte del partido fue violenta y tensa.

La primera parte del Argentina-Inglaterra, este miércoles en la semifinal del Mundial 2026 en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, fue tensa y tuvo varios enfrentamientos, reflejo de su histórica rivalidad.

FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGGetty Images

La tensión estalló pronto: un encontronazo entre varios jugadores, provocado por una dura entrada de Enzo Fernández a Elliot Anderson, detuvo el partido y encendió las protestas. Los roces se repitieron, marcando una primera parte llena de faltas y entradas fuertes.

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Los argentinos respondieron con un cántico provocador.

El árbitro Ismail Al-Fath amonestó a Anderson (m. 37) por una entrada sobre Messi y a Lisandro Martínez (m. 42).

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images

El ambiente tenso persistió hasta el descanso, con jugadores de ambos equipos reclamando al árbitro.

FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGGetty Images


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