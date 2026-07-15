Fotos: Batalla en Atlanta. Un primer tiempo muy disputado entre Inglaterra y Argentina

La primera parte del Argentina-Inglaterra, este miércoles en la semifinal del Mundial 2026 en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, fue tensa y tuvo varios enfrentamientos, reflejo de su histórica rivalidad.

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La tensión estalló pronto: un encontronazo entre varios jugadores, provocado por una dura entrada de Enzo Fernández a Elliot Anderson, detuvo el partido y encendió las protestas. Los roces se repitieron, marcando una primera parte llena de faltas y entradas fuertes.

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Los argentinos respondieron con un cántico provocador.

El árbitro Ismail Al-Fath amonestó a Anderson (m. 37) por una entrada sobre Messi y a Lisandro Martínez (m. 42).

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El ambiente tenso persistió hasta el descanso, con jugadores de ambos equipos reclamando al árbitro.

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