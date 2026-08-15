Foto y canción: Cancelo coquetea con el Barcelona pese a las complicaciones del Al-Hilal

El portugués Joao Cancelo, lateral del Al-Hilal saudí, sigue esperando la oportunidad de regresar a las filas del Barcelona.

Cancelo tiene un claro deseo de continuar su trayectoria con el equipo del entrenador Hansi Flick, después de haber jugado la temporada pasada con el conjunto en calidad de cedido, pero las negociaciones con el Al-Hilal se han vuelto más complicadas de lo esperado.

El club catalán inició sus negociaciones tras el final de la temporada pasada, y todo estaba encaminado para el regreso del jugador portugués al Barcelona a cambio del pago de 10 millones de euros.

Pero las condiciones del traspaso, según el diario saudí "Al-Yaum", podrían haber cambiado durante los últimos días. Y ahora el Al-Hilal pide alrededor de 15 millones de euros a cambio de dejarlo marchar.

El diario Sport aclaró que el lateral portugués no olvida al Barcelona y sigue enviando señales a su club de ensueño a través de sus cuentas en las redes sociales.

La más reciente de estas señales fue este mismo sábado, a través de su cuenta personal de Instagram.

Cancelo publicó una imagen suya durante su etapa en el Barcelona en blanco y negro, y la acompañó con la canción «Jovens Milionários» de fondo.

El jugador portugués no alberga ninguna duda sobre su deseo: quiere jugar con el Barcelona la próxima temporada.

Esta no fue la única señal que ha lanzado durante las últimas semanas, ya que hace unos días publicó una imagen en sus cuentas de redes sociales vistiendo la camiseta del Barcelona, mientras que la mañana del viernes volvió a publicar, a través de la función de historias, otra imagen suya con la equipación del club catalán.

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