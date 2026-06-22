Foto... Una provocación iraní antes del partido contra los Faraones

La selección iraní sumó un valioso punto al empatar 0-0 con Bélgica el domingo por la noche, en la segunda jornada del Mundial.

Según Reuters, el plantel iraní dejó en el vestuario del estadio SoFi un mensaje de agradecimiento a Los Ángeles por su hospitalidad durante el Mundial.

Los Ángeles ha acogido los dos partidos de Irán en el Grupo G, aunque la selección regresaba entre ambos a su sede en Tijuana (México).

La selección iraní se aloja en Tijuana durante el torneo y viaja a Estados Unidos para jugar sus partidos debido a las restricciones sobre su estancia en el país; además, se ha impedido la entrada a varios miembros del cuerpo técnico y administrativo.

Autoridades estadounidenses evalúan los viajes del equipo y exploran aliviar algunas restricciones.

En la carta manuscrita, difundida por la Federación Iraní, se lee: «Desde la antigua Persia hasta la Irán de hoy, nuestro espíritu permanece vivo y firme».

La carta concluía: «Gracias a Los Ángeles por su hospitalidad... Vinimos con orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad».

Ahora se prepara para su último partido de grupo ante Egipto, en Seattle.