Foto: Una leyenda africana apoya a Yamal tras el escándalo racista

Una de las leyendas del continente africano, Lamine Yamal, estrella del Barcelona, ha condenado los cánticos racistas que se escucharon durante el partido amistoso entre España y Egipto.

Yamal expresó su profundo malestar y declaró a través de su cuenta de Instagram: «Sé que el cántico de “quien no salta es musulmán” iba dirigido al equipo rival y no era algo personal contra mí, pero, como musulmán, sigo considerando que es una falta de respeto y algo inaceptable».

Y añadió: «Entiendo que no todos los aficionados son así, pero quienes corean este tipo de cánticos, utilizando la religión como motivo de burla en el campo, dan la impresión de ser personas ignorantes y racistas».

La web «Foot Africa» informó de que Didier Drogba, leyenda de Costa de Marfil, comentó una publicación de Lamine Yamal en Instagram, expresando su firme apoyo al estrella del Barcelona.

Drogba le escribió a Yamal: «Siéntete siempre orgulloso de tu cultura y de quién eres, Lamine Yamal».

Lee también

Rashford controla el regreso de la estrella marroquí al Barcelona