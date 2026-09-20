El francés Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, atrajo todas las miradas con un look poco habitual durante la visita oficial del equipo al Oktoberfest en la ciudad de Múnich, después de aparecer con un llamativo gorro de lana azul adornado con una cruz púrpura, con el que completó su atuendo tradicional bávaro.

Olise lució un gorro de la lujosa marca "Chrome Hearts", que lleva el nombre de "Blue and Purple Cross Patch Cashmere Beanie", y cuyo valor actual en internet alcanza los 3.500 euros, según informó el diario alemán "Bild".

Los jugadores del Bayern Múnich, junto con los cuerpos técnico y directivo, llegaron al recinto de Theresienwiese a bordo de dos autobuses, antes de dirigirse a la carpa Käfer. Y mientras varias estrellas del equipo, encabezadas por Jamal Musiala y Harry Kane, se hacían fotografías de recuerdo, Olise apareció de una forma completamente diferente.

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El jugador francés se coló entre sus compañeros y las cámaras de televisión, antes de entrar en la primera planta de la carpa de la cerveza, con el cabello recogido hacia atrás; no era fácil reconocerlo salvo por su llamativo gorro azul y sus gafas de sol oscuras.

Esta aparición llegó tras una serie de situaciones que reflejaron el carácter tranquilo y reservado de Olise lejos de los focos, pese a su fuerte inicio con el Bayern Múnich esta temporada, después de haber marcado 8 goles y dado 4 asistencias en 7 partidos, además de obtener el premio al mejor jugador del encuentro en 4 ocasiones.

Olise ya había rechazado anteriormente conceder una entrevista a los medios tras recibir el premio al mejor jugador del partido, y también se limitó a una entrevista en silencio que se prolongó por más de un minuto tras el enfrentamiento ante el Bodø/Glimt.

IMAGO

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La cosa no fue diferente durante la recepción por el título que ofreció el ministro presidente de Baviera, Markus Söder, donde Olise fue prácticamente el único jugador que evitó mirar a la cámara, además de que eligió situarse en la última fila durante la fotografía grupal con el equipo y el cuerpo técnico.

Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, comentó en broma sobre la personalidad del jugador: "Si se bebe uno o dos litros de cerveza, seguro que se relajará un poco".

Hainer añadió que Olise es una persona tranquila por naturaleza y que no muestra demasiado de su personalidad ante la gente, subrayando que el club lo fichó para jugar al fútbol, y no para entretener, pero que, en cambio, es "muy amable" cuando está lejos de los focos.

Olise no fue el único con un look llamativo, ya que el canadiense Alphonso Davies apareció con unas gafas de sol deportivas de espejo en blanco y azul, que son los colores del Bayern Múnich.

Davies se había ausentado de la selección de Canadá para pasar su luna de miel con su esposa Shyan, tras su boda cerca de París el pasado mes de julio.

También el capitán Manuel Neuer asistió al Oktoberfest en solitario, tras el nacimiento de su segundo hijo, mientras que Inés Sarah Leimer, esposa de Konrad Laimer, acaparó igualmente las miradas al aparecer con la barriga abultada, ya que la pareja espera a su segundo hijo.

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