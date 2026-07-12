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FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Foto: Messi sorprende a Baggio con un regalo especial tras la victoria sobre Suiza

R. Baggio
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Un recuerdo imborrable

Lionel Messi, capitán de Argentina, regaló a Roberto Baggio su camiseta tras ganar 3-1 a Suiza en cuartos del Mundial.

Según el diario español «Marca», Messi le entregó la camiseta con la que jugó ese partido antes de que Baggio publicara una foto de ambos en su cuenta de «Instagram», en la que aparecen sosteniendo la camiseta. «Gracias, Leo, por tu precioso regalo y por tu cariño. Te quiero mucho, amigo».

Su vínculo comenzó en 2010, cuando se conocieron en Barcelona gracias a Pep Guardiola, excompañero de Baggio en el Brescia.

El rosarino se la entregó en el vestuario tras el partido, que Baggio siguió desde las gradas del estadio de Kansas City.

La Albiceleste avanzó a semifinales gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y ahora enfrentará a Inglaterra.

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