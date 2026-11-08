Foto: ¿Le saca la lengua al Decano? Salah genera polémica tras la salida de Hossam Hassan

La estrella egipcia Mohamed Salah generó una gran polémica tras la victoria de su equipo, el Trabzonspor, por dos goles a cero ante el Alanyaspor, en el partido que ambos disputaron el domingo por la noche, dentro de la undécima jornada de la liga turca.

Salah fue titular en el encuentro y logró marcar el segundo gol del Trabzonspor en el minuto 34, elevando así la estrella egipcia su cuenta a 9 goles en la liga turca, afianzando su liderato en la tabla de goleadores. Además, el total de sus goles alcanzó los 11 tantos en las distintas competiciones con la camiseta de su nuevo equipo.

Salah publicó una foto a través de sus cuentas personales en las redes sociales, en la que aparece haciendo el gesto de la victoria y sacando la lengua, en una imagen que suscitó distintas interpretaciones entre los seguidores, y que algunos vincularon con los últimos acontecimientos dentro de la selección de Egipto y la salida de Hossam Hassan de la dirección técnica del combinado egipcio.

La foto de Salah abrió la puerta a las especulaciones, sobre todo porque su publicación coincidió con el anuncio de la Federación Egipcia de Fútbol de poner fin a la misión de Hossam Hassan y su cuerpo técnico, y el nombramiento de Ali Maher como nuevo director técnico de la selección, una decisión que se emitió ayer sábado, tras un periodo de polémica en torno al ambiente dentro de la selección y la relación entre el anterior director técnico y varios jugadores, a la cabeza de ellos el capitán del combinado egipcio, además de algunas disputas personales en la vida de Hossam Hassan.

Asimismo, Salah no ha emitido hasta ahora ningún comunicado para despedir a Hossam Hassan tras su marcha de la selección egipcia, lo que aumentó la polémica sobre el momento de la publicación de la foto.

Las raíces de la crisis entre Salah y Hossam Hassan se remontan a la última concentración de la selección de Egipto el pasado septiembre, cuando el director técnico decidió sustituir al capitán de la selección tras transcurridos 60 minutos del enfrentamiento ante Angola en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, que terminó con empate sin goles.

Hossam Hassan justificó entonces su decisión por motivos técnicos, antes de que Salah abandonara posteriormente la concentración de la selección y se ausentara del enfrentamiento ante Sudán del Sur, lo que generó amplios interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre ambas partes, pese a que el cuerpo técnico aseguró que la ausencia se produjo de común acuerdo con el jugador debido a que el partido se disputaba sobre una superficie de césped artificial.

Las conjeturas sobre el futuro de la relación entre ambas partes aumentaron durante las últimas semanas, especialmente tras la ausencia de Salah también del partido amistoso ante Sudáfrica, en medio de interrogantes sobre su postura respecto a sumarse a la concentración de noviembre, antes de que la dirección de la federación de fútbol interviniera en un intento de contener la situación y acercar los puntos de vista entre el jugador y el cuerpo técnico, pero los acontecimientos terminaron con la salida de Hossam Hassan de su cargo.

La foto también volvió a poner en primer plano la visita de Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, a Turquía hace unos días, donde se reunió con Mohamed Salah en un intento de contener la discrepancia y acercar los puntos de vista entre él y Hossam Hassan antes del inicio de la concentración de noviembre.