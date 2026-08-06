El brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, se pronunció sobre la renovación de su contrato con el conjunto merengue, tras un largo periodo de negociaciones entre ambas partes.

El antiguo contrato de Vinicius finalizaba el próximo verano, en medio de un creciente interés por parte del Arsenal, además de la inquietud cada vez mayor del club blanco ante la posibilidad de que el jugador se marchase gratis al término de su vínculo en el verano de 2027.

Las negociaciones de renovación se prolongaron durante un largo periodo, antes de que el Real Madrid lograra atar al jugador con un nuevo contrato hasta el verano de 2032.

Vinicius escribió, a través de su cuenta de Instagram: «8 años en el Bernabéu, es demasiado poco. 6 años más y para siempre».

El Real Madrid había emitido un comunicado oficial en el que informaba de que había alcanzado un acuerdo con Vinicius para prolongar el contrato del jugador, de modo que seguirá vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032.

Vinicius Junior se incorporó al Real Madrid en el verano de 2018, cuando tenía 18 años.

Durante las 8 temporadas en las que ha defendido la camiseta del equipo, Vinicius ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles, y ha conquistado 14 títulos.

kooora