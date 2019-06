FOTO: La espectacular imagen que dejó el frente de mal tiempo en el estadio de Universidad Católica

"Winter is coming", es lo primero que se le vino a la mente a varios hinchas cruzados al despertar de este martes.

Superman tenía una fortaleza de hielo, y Game of Thrones popularizó la frase "winter is coming", por lo que quienes gusten del fútbol y las series, no podrán sino comparar con una de estas escenas la postal de San Carlos de Apoquindo.

Y es que luego del frente de mal tiempo que pasó por la precordillera de Santiago, el estadio de se tiñó de blanco dejando una postal maravillosa.

Fue desde Cruzados donde mostraron la "fortaleza" de la UC cubierta de blanco y la imponente cordillera de Los Andes pintada de blanca por la nieve que cayó durante la noche del lunes.