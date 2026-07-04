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Foto: El Rakraki celebra el ascenso de Marruecos bajo el mando de Wahbi

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
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M. Ouahbi
W. Regragui
Canadá
Marruecos

Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, felicitó a los Leones del Atlas tras avanzar a cuartos del Mundial.

Marruecos avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Canadá, con dos tantos de Ounahi y uno de Rahimi.

El exseleccionador publicó una foto en Instagram donde aparecen las estrellas del equipo junto al actual técnico, Mohamed Wahbi.

Al-Rakrakí llevó a Marruecos al cuarto puesto en el Mundial 2022, un hito histórico para África y el mundo árabe.

En cuartos, Marruecos se medirá al ganador de Francia-Paraguay.

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Marruecos
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En la fase de grupos, Marruecos terminó segundo del Grupo C con 7 puntos tras empatar con Brasil y vencer a Escocia y Haití.

En dieciseisavos venció a Países Bajos en los penaltis.

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