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Foto: Con una máscara de Guardiola, Turki Al-Sheikh elogia a Hossam Hassan tras el logro de los Faraones

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
H. Hassan
Argentina
Egipto
EE. UU.

La selección de Egipto tiene una cita con la historia

Tras el éxito de Egipto en el Mundial 2026, el consejero Turki Al-Sheikh acaparó la atención al publicar una foto que causó revuelo en redes.

El presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí publicó en «X» una imagen humorística que unía a Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, y a Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City.

La imagen, posiblemente retocada con inteligencia artificial, mostraba a Guardiola afeitándose y, al quitarse la toalla, revelaba el rostro de Hossam Hassan, como si el técnico de los Faraones se escondiera tras la máscara de «Pep».

La publicación superó las 950 000 visualizaciones y recibió miles de «me gusta» y compartidos, aunque Al-Sheikh desactivó los comentarios.

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Argentina crest
Argentina
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Egipto crest
Egipto
EGY

El post se publicó poco después de que Egipto avanzara a octavos.

Los «Faraones» avanzaron tras ganar 4-2 en los penaltis a Australia, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

El martes se medirá a Argentina de Lionel Messi con la ilusión de alcanzar los cuartos.

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