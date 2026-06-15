Foto: Bellingham sorprende a una exestrella del Real Madrid con un regalo especial

En un elegante gesto que refleja el respeto mutuo en el Real Madrid, Jude Bellingham se despidió con estilo de su compañera Caroline Weir tras su salida del club.

Según Mundo Deportivo, el inglés le envió un regalo con una nota en la que le expresaba su admiración.

En la dedicatoria escribió: «Para Caroline, ha sido un placer conocerte. Te deseo todo lo mejor en tu próximo paso. Con todo mi cariño y admiración».

El gesto ha sido muy aplaudido por la afición, especialmente porque une a dos referentes de los equipos masculino y femenino, y muestra la armonía dentro del club.

Weir deja el club tras cuatro temporadas exitosas y una huella imborrable. Se marcha como máxima goleadora de la historia del equipo femenino (63 goles en 125 partidos) y líder en asistencias, dejando huella como una de las mejores jugadoras que vistieron la camiseta blanca.

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En un comunicado oficial, el club destacó su profesionalidad, dedicación y liderazgo, y subrayó su papel clave en el crecimiento del equipo durante sus cuatro temporadas.

Su partida marca el fin de una etapa clave en la historia del equipo femenino, y gestos como la carta de Bellingham reflejan el lugar privilegiado que Weir ha ocupado en el club, dentro y fuera del campo.