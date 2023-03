Formación de San Lorenzo vs. Sarmiento de Resistencia, por la Copa Argentina: convocados, once y suplentes

El líder del Torneo de la Liga Profesional quiere pisar fuerte en su estreno en el certamen federal y por eso Insúa no subestima a ningún rival.

El arranque del 2023 es inmejorable para San Lorenzo, que manda en soledad en el Torneo de la Liga Profesional y está indentificado al máximo con el proyecto de Rubén Darío Insúa, que volvió a Boedo hace menos de un año, sacó al equipo del fondo de la tabla y hoy lo tiene con la ilusión al máximo, con 16 puntos conseguidos sobre 21 posibles.

Ahora, el Ciclón debe cambiar el chip momentáneamente para ir por otro objetivo: la Copa Argentina, que lo tiene debutando en los 32avos de final ante Sarmiento de Resistencia, que milita en el Torneo Federal A. El encuentro fue programado para el miércoles 15 de marzo desde las 21 en el Estadio Brigadier López, propiedad de Colón de Santa Fe.

LOS CONVOCADOS DE SAN LORENZO

Después de la gran goleada por 4-0 sobre Gimnasia, el Ciclón empezó la semana con algunos tocados que no estarán disponibles, según confirmó el propio Insúa: "No van a estar Bareiro y Elías, que son jugadores que tienen un gran desgaste, jugaron los 90 minutos el otro día. Barrios, que tiene un golpe y no está al 100, tampoco", explicó el Gallego, aunque los tres forman parte de la lista de 24 convocados que viajaron a Santa Fe.

LA FORMACIÓN DE SAN LORENZO

El entrenador del Cuervo parece "chapado a la antigua", pero demuestra que en el fútbol no hay misterios y, como ya es una tradición, confirmó la alineación en la rueda de prensa posterior a la última práctica del plantel.

En la misma, confirmó que la Roca Sánchez y Nicolás Blandi serán los reemplazantes de Elías y Bareiro, mientras que las otras variantes son los ingresos de Agustín Giay por Luján y el de Iván Leguizamón por Cerutti.

"En este campeonato, como se viene demostrando hace mucho tiempo, no hay rivales fáciles, son todos partidos difíciles y lo tomamos con la misma responsabilidad que tomamos los encuentros por la Liga Profesional", fue el argumento del DT para empezar con mayoría de titulares.

¿El once confirmado? Augusto Batalla; Rafael Perez, Federico Gattoni, Gastón Hernández; Agustín Giay, Carlos Sánchez, Agustín Martegani, Malcom Braida; Andrés Vombergar, Nicolás Blandi, Iván Leguizamon.

LOS SUPLENTES

A confirmar.