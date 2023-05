Formación de San Lorenzo vs. Instituto, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, posible once y suplentes

Los resultados de la fecha 16 dejaron al Ciclón a cinco de River y quiere meterle más presión cuando reciba a la Gloria en el Nuevo Gasómetro.

El último fin de semana fue a pedir de San Lorenzo: le ganó de manera agónica a Banfield y, 24 horas más tarde, River tropezó en Córdoba, lo que le permitió quedar a cinco puntos de la cima y con la chance de presionar aún más al puntero, antes de lo que será un viaje clave a Brasil para mantenerse con vida en la Copa Sudamericana.

El sábado desde las 14, el Ciclón recibe en el Nuevo Gasómetro a Instituto, que sabe que no puede relajarse después del buen arranque y debe engrosar el promedio. En caso de ganar, el conjunto azulgrana quedará a dos puntos del Millonario, que recibe a Platense el domingo.

LOS CONVOCADOS DE SAN LORENZO

La victoria ante Banfield le dejó a Rubén Darío Insúa una baja sensible, ya que Adam Bareiro llegó a la quinta amarilla y debe cumplir una fecha de suspensión. El delantero se suma a Agustín Giay, quien no está por varias semanas, ya que forma parte del plantel de la Selección argentina Sub 20 que disputará la Copa del Mundo.

En cuanto al resto, no hay ausencias por lesiones, aunque deberá evaluar si Agustín Martegani, que volvió hace una semana después de un esguince de tobillo, descansa antes de la seguidilla que incluye el viaje a Fortaleza.

LA FORMACIÓN DE SAN LORENZO

Ante la ausencia de quien es el '9' indiscutido del equipo, quien tiene todo para volver a la titularidad es Andrés Vombergar, que a su vez le había dejado el puesto de extremo al Pocho Cerutti, que de esta manera continuará dentro de la alineación titular.

Pero quien también tiene chances de volver es Gonzalo Luján como carrilero por derecha en reemplazo de Martegani, por lo que la Roca Sánchez continuará en el eje central.

De esta forma y sin más modificaciones a la vista, el once sería Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni, Gastón Hernández; Gonzalo Luján, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Nahuel Barrios.

LOS SUPLENTES

A confirmar.