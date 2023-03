Formación de San Lorenzo vs. Huracán, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, posible once y suplentes

El Ciclón quiere volver a quedarse con el clásico porteño en el Tomás A. Ducó y mantenerse como uno de los líderes del campeonato.

Llega el partido que todos quieren ganar. San Lorenzo, uno de los cuatro líderes del Torneo de la Liga Profesional 2023 con 12 puntos sobre 15, va a Parque Patricios para disputar el clásico "porteño" ante Huracán y seguir con la racha que lo llevó a compartir la cima con Defensa y Justicia, Lanús y Talleres, a fuerza de triunfos por la mínima, un sello de la era Insúa.

El encuentro se disputará en el horario central del domingo, a las 19.15 en el Palacio Tomás A. Ducó. El Globo viene de igualar ante Colón y, entre semana, superó 1-0 a Boston River para pasar a la Tercera Fase de la Copa Libertadores. Por su parte, el Ciclón superó 1-0 a Unión.

LOS CONVOCADOS DE SAN LORENZO

Sin lesionados ni suspendidos, el duelo tradicional entre los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires llega en un momento ideal para el Ciclón. Por ese motivo no habría modificaciones sustanciales en la nómina que estuvo citada para el choque ante el Tatengue.

LA FORMACIÓN DE SAN LORENZO

El Gallego está más que satisfecho con lo realizado en las últimas presentaciones, especialmente con la figura de la Roca Sánchez como volante central junto a Jalil Elías y Malcom Braida volcado por la izquierda. La única duda tiene que ver con un juvenil que fue titular en el 2022, superó una lesión y está listo para volver.

Agustín Giay regresó del Sudamericano Sub 20 con un esguince de tobillo, del cual se repuso la semana pasada, aunque no fue citado para recibir a Unión. La idea es evaluarlo en el ensayo de fútbol y, si no siente la falta de ritmo por más de un mes de inactividad, irá en lugar de Gonzalo Luján, pero si finalmente el DT no lo ve en condiciones, repetirá el once.

La posible formación es con Augusto Batalla; Federico Gattoni, Rafael Pérez, Gastón Hernández; Luján o Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida; Nahuel Barrios; Andrés Vombergar y Adam Bareiro..

LOS SUPLENTES

A confirmar.