Formación de River vs. Nacional, por la Copa Libertadores: convocados, once y suplentes

Tras eliminar a Paranaense, el Millonario recibirá a Nacional, en lo que será la ida de la serie de cuartos de final. Enzo Pérez es baja por COVID-19.

Aunque nadie lo quiera decir en voz alta, River vuelve a posicionarse como uno de los grandes favoritos para volver a llegar a la final de la . Con Flamengo eliminado, el Millonario, subcampeón de América, se erige nuevamente como el equipo a vencer y, además, deberá recorrer una llave que, al menos en la previa, no parece tan complicada.

La primera medida será Nacional , lo cual será un desafío ya que, a pesar de que los dos se clasificaron como primeros de sus grupos, los uruguayos sacaron más puntos en la fase de grupos, por lo que tendrán la ventaja de definir como locales.

LISTA DE CONVOCADOS

Sin lesionados ni suspendidos, Gallardo tiene a casi todo su plantel a disposición, a excepción de Enzo Pérez, quien dio positivo de coronavirus en el último testeo realizado a 48 horas del partido.

📋 Nómina de convocados para recibir a Nacional 🇺🇾 en el cruce de ida de los cuartos de final de la Libertadores. #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/BWNQQ5VHa8 — (@RiverPlate) December 8, 2020

LA FORMACIÓN

Si hay un once que sale de memoria, ese parece ser el del Muñeco. De hecho, una de las posibilidades que manejaba el DT era la de repetir los once que le ganaron a Paranaense en Avellaneda. Sin embargo, el que no podrá estar es Enzo Pérez, positivo de coronavirus . Y luego de analizar distintas opciones, el Muñeco parece haber definido el reemplazante del mendocino: Leonardo Ponzio se perfila para jugar desde el arranque en la ida contra el Bolso.

¿La posible formación del Millonario? Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez .

LOS SUPLENTES

Si se confirma la formación que tiene en mente el entrenador, en el banco estarán Enrique , Germán Lux, Jorge Moreira, Fabrizio Angileri, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Jorge Carrascal, Julián Álvarez, Lucas Pratto, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser.