Formación de River vs Independiente Rivadavia, amistoso: convocados, posible once y suplentes

El Millonario aprovecha nuevamente la fecha FIFA para disputar un duelo amistoso y Demichelis le dará minutos a los suplentes.

Ya es una constumbre para River utilizar los recesos por fecha FIFA para disputar distintos amistosos. En este caso, el parate de marzo, previo a la definición de la Copa de la Liga Profesional y al inicio de la Copa Libertadores, será ante un rival al que derrotó hace apenas tres semanas por el certamen.

El Millonario visita a Independiente Rivadavia en un partido que originalmente estaba programado para noviembre del 2023, ya que formaba parte de los festejos de la Lepra mendocina por el ascenso conseguido en la pasada temporada. El duelo se disputa desde las 20 el Estadio Malvinas Argentinas.

LOS CONVOCADOS DE RIVER

Como suele ocurrir cada vez que hay actividad para las distintas selecciones, el plantel de Martín Demichelis tiene algunas bajas: Franco Armani se fue a Estados Unidos con la Selección argentina, Pablo Solari y el Diablo Echeverri hicieron lo propio con la Sub 23, mientras que Paulo Díaz está con Chile y Nicolás Fonseca con Uruguay.

Por ese motivo, la delegación estuvo compuesta por algunos juveniles que realizaron la pretemporada y esperan por sus primeros minutos como Lucas Lavagnino, Daniel Zabala, Tobías Leiva, Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

LA FORMACIÓN DE RIVER

Para Micho, este encuentro es una posibilidad para darle minutos a aquellos que no son habituales titulares y el nombre que sobresale en el once es el de Manuel Lanzini, que todavía no sumó minutos en lo que va del 2024 por una lesión. Otros nombres de los no habituales que aparecen en el once son Ezequiel Centurión, David Martínez, Agustín Palavecino, Matías Kranevitter y Franco Mastantuono.

La alineación será con Ezequiel Centurión; Agustín Sant’Anna, Sebastián Boselli, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Agustín Palavecino, Manuel Lanzini; Franco Mastantuono, Facundo Colidio