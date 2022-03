Formación de Racing vs. Gimnasia y Tiro, por la Copa Argentina 2022: convocados, once y suplentes

La moral de Racing está ya por encima de las nubes. Invicto en la Copa de la Liga Profesional y en los puestos de arriba de su Zona, viene de ganarle de manera agónica a Independiente en el Libertadores de América. Pero Fernando Gago sabe que no hay tiempo para descansar y se enfoca en otro de los objetivos del semestre: la Copa Argentina.

El domingo, durante la fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, la Academia enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en uno de los duelos válidos por los 32vos de final del certamen más federal.

LISTA DE CONVOCADOS

Después de la victoria ante el Rojo, el entrenador decidió darle dos días libres al plantel y retomar los entrenamientos el martes. Sin embargo, durante el descanso se confirmó que Edwin Cardona seguirá afuera de sus planes, ya que todavía no completó al 100% la recuperación del desgarro sufrido ante Talleres.

El que sí estará disponible es Eugenio Mena, que no fue convocado por Martín Lasarte la para Selección de Chile, ya que estaba en el final de la rehabilitación de una lesión muscular. Otro que trabajará en la semana para llegar en condiciones es Aníbal Moreno, que terminó el clásico con una contractura.

LA FORMACIÓN DE RACING

Gago no suele dar mayores pistas durante la semana e incluso se guarda sorpresas en algunas ocasiones. Sin embargo, que el partido ante los salteños se juegue durante la fecha FIFA y no entre semana le permite no tener que guardar titulares ni dar descanso por el desgaste físico.

De esta forma, si la intención es repetir el equipo, sería con Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Tomás Chancalay, Enzo Copetti, Gabriel Hauche.

SUPLENTES

A confirmar.