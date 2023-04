Formación de Racing vs. Gimnasia, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, posible once y suplentes

La Academia comienza su doble competencia, con liga local y copa continental.

Racing viene de una gran victoria en su debut en Copa Libertadores. Venció 2-0 a Ñublense en Chile con un golazo de Matías Rojas y otro de Paolo Guerrero. Ahora, ya con el chip del Torneo Binance, intentará seguir en los puestos altos.

Este sábado desde las 18:00 visita a Gimnasia en La Plata por la décima jornada de la liga local en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

LOS CONVOCADOS DE RACING

No hay ninguna sorpresa en la nómina de Fernando Gago, puesto que el último duelo de Copa Libertadores no le ha dejado lesionados de gravedad. El que seguirá sin ser convocado es Gonzalo Piovi, que todavía no terminó su recuperación. Apuntan a que pueda llegar para el clásico ante Independiente, en dos semanas.

@RacingClub

LA FORMACIÓN DE RACING

Fernando Gago decidió poner un equipo con habituales titulares, solamente dando descanso a Matías Rojas y Aníbal Moreno.

El once confirmado es: Gabriel Arias; Facundo Mura, Jonatan Galván, Emiliano Insúa, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Tomás Avilés, Nicolás Oroz; Edwin Cardona, Gabriel Hauche y Maxi Romero.

LOS SUPLENTES

Tagliamonte, Sigali, Opazo, Pillud, Gómez, Moreno, Moralez, Reniero, Fértoli, Guerrero, M. Rojas y Fernánez.