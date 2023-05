Formación de Olympique de Marsella vs. Lille, por la Ligue 1: once titular, convocados y banca de suplentes

El cuadro focense está obligado a vencer a los Dogos para seguir en la pelea por el boleto directo a la UEFA Champions League.

El Stade Pierre-Mauroy será el escenario que albergará el choque entre Lille y Olympique de Marsella quienes miden fuerzas este sábado en compromiso correspondiente a la trigésima sexta fecha de la Ligue 1.

El equipo que conduce el croata Igor Tudor salta al reducto de la ciudad de Villeneuve-d'Ascq con la obligación de quedarse con los tres puntos en su lucha por meterse de manera directa a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Y es que el cuadro de La Canebière, que el pasado domingo dio vuelta la historia sobre el Angers con una destacada actuación de Alexis Sánchez, quien comandó el triunfo 3-1 en el Orange Vélodrome con un gol y una asistencia, quedó a solo dos unidades del Lens, escuadra que, por ahora, le está arrebatando el premio mayor a los Minots. Por lo mismo, los focenses deben superar a los Dogos y esperar que Les Sang et Or pinche en su visita al Lorient para no conformarse con la fase previa del certamen europeo. Esto, cuando restan tres jornadas para la finalización del torneo galo que lidera el Paris Saint-Germain.

¿Cómo verlo por TV y ONLINE?

Desde la otra vereda, los dirigidos por Paulo Fonseca se encuentran en el quinto lugar de la clasificación que otorga el boleto a la Conference League; no obstante, aún tienen chances matemáticas de alcanzar el cupo a la Europa League que hoy le pertenece al AS Monaco. Eso sí, llegan antecedidos de dos encuentros consecutivos sin abrazarse luego de caer derrotados a manos del Reims y de firmar tablas precisamente contra el conjunto del Principado.

Los antecedentes previos:

El Lille ha ganado sus últimos dos partidos en casa ante el Marsella en la Ligue 1 (cada uno por 2-0, en marzo de 2021 y octubre de 2021) y podría tener su racha más larga de victorias en casa ante un mismo equipo de la máxima categoría en el Siglo XXI.

El Lille ha ganado solo el 30% de sus partidos de Ligue 1 esta temporada frente a equipos entre los cinco primeros antes del comienzo de la jornada (3/10 – 3E 4D). El Losc permanece en una racha de tres partidos de este tipo sin ganar (3-4 en París, 1-1 en Lens, 0-0 en Mónaco).

El Lille lleva dos partidos sin marcar en la Ligue 1 (0-1 en Reims, 0-0 en Mónaco) – no han tenido una racha más larga desde septiembre de 2017 (3).

El Marsella tiene 73 puntos tras 35 partidos en la Ligue 1 2022-23, la segunda mayor cantidad para un equipo situado en la tercera posición a estas alturas de temporada, por detrás del Nice en la 2016-17 (77). El OM puede alcanzar aún su mayor cantidad de puntos en su historia (81 en la 1991-92 contando 3 puntos por victoria).

El Lille no ha perdido ninguno de sus últimos 14 partidos en casa en la Ligue 1 (10V 4E), la racha más larga de la liga. El Losc no lo ha hecho mejor en su estadio en la máxima categoría desde agosto de 2008-abril de 2009 (15).

El Marsella perdió su último partido de Ligue 1 fuera de casa (1-2 en Lens el 6 de mayo) y podría perder dos partidos consecutivos como visitante por primera vez en la máxima categoría desde marzo de 2021 (0-2 v Lille, 0-3 v Nice).

El Lille es el equipo que ha sacado la mayor cantidad de córner en esta temporada de Ligue 1 (201). Rémy Cabella es el jugador que más balones ha recibido de córner en la L1 2022-23 (21).

El Marsella (43%) y el Lille (31%) son los dos equipos que han ganado la mayor cantidad de sus partidos en los que han encajado el primer gol en esta temporada de Ligue 1. El OM tiene seis victorias en este escenario en la L1 2022-23, la mayor cantidad. El último equipo con más victorias de este tipo en una misma temporada fue el St Etienne en la 1979-80 (7).

El Lille jugará ante el Marsella sin el dúo Alexsandro-José Fonté, con ambos jugadores estando suspendidos. El balance del Losc cuando la pareja está presente en el once inicial en esta temporada de Ligue 1 es del 40% de victoria (4/10), frente al 52% cuando al menos uno de los dos defensores no está en la alineación (13/25).

El Lille jugará ante el Marsella sin el dúo Alexsandro-José Fonté, con ambos jugadores estando suspendidos. El balance del Losc cuando la pareja está presente en el once inicial en esta temporada de Ligue 1 es del 40% de victoria (4/10), frente al 52% cuando al menos uno de los dos defensores no está en la alineación (13/25). Tras hacerlo en Serie A (36 goles), LaLiga (39) y la Premier League (63), Alexis Sánchez, del Marsella (14), podría marcar 15 goles en cuatro de las cinco grandes ligas europeas. En el Siglo XXI, Zlatan Ibrahimovic ha alcanzado esta hazaña en cuatro ligas diferentes.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Lille - Olympique de Marsella FECHA Sábado, 20 de mayo ESTADIO Pierre-Mauroy HORARIO 15:00

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

Olympique de Marsella:

Pau López; Valentin Rongier, Leonardo Balerdi, Sead Kolašinac; Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout, Jonathan Clauss; Ruslan Malinovskyi, Dimitri Payet; y Alexis Sánchez. DT: Igor Tudor.

Lille:

Lucas Chevalier; Bafodé Diakité, José Fonte, Alexsandro Ribeiro, Ismaily Gonçalves; Benjamin André, Angel Gomes; Timothy Weah, Rémy Cabella, Jonathan Bamba; y Jonathan David. DT: Paulo Fonseca.