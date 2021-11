Formación de Inter vs Napoli: once, suplentes, día, hora y cómo ver por TV y online

Tras el parón de selecciones, el Inter de Simone Inzaghi vuelve a la carga en la Serie A, en el marco de la decimotercera fecha de la competencia. El Nerazzurri se cita con el Napoli buscando volver a los abrazos tras el amargo empate en el Derby della Madonnina que les significó cortar una racha de dos victorias en fila (Empoli y Udinese). En ese sentido, intentará hacer valer su localía en su objetivo de frenar a la escuadra que comanda Luciano Spalletti, líder del Calcio con 32 unidades. Pero la tarea no será sencilla, puesto que el Gli Azzurri aún no conoce de derrotas este curso totalizando 10 triunfos y dos empates. Eso sí, el último enfrentamiento entre ambas escuadras marca una igualdad 1-1 con tantos de Samir Handanović, en propia puerta, y de Christian Eriksen. De hecho, el cuadro lombardo está invicto en sus últimos cuatro partidos contra I Partenopei que no vence a los de Milán desde mayo de 2019 (4-1).

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - Napoli FECHA Domingo, 21 de noviembre ESTADIO San Siro HORA 14:00 de Chile y Argentina (12:00 de Colombia y México y 19:00 de España)

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

INTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabián Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido a jugarse este domingo 21 de noviembre a las 14:00 de Chile y Argentina (12:00 de Colombia y México y 19:00 de España) irá por ESPN en Sudamérica. También se podrá ver exclusivamente online por STAR+. Movistar transmite en España.

