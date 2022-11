Formación de Colo Colo vs. Betis, por el Desafío Internacional: once titular, convocados y suplentes

El Cacique se despide de un brillante 2022 (en lo liguero) contra una oposición a la que le acaba de meter 5 en Conce.

Colo Colo y Betis se ven las caras por segunda vez en 4 días en marco del Desafío Internacional, amistoso que está por fuera del triangular que ganó River sin apelaciones con 6 puntos contra los 3 del Albo y ninguno de los Heliopolitanos, que viajaron hasta Concepción para recibir la furia goleadora de un Cacique inspirado que triunfó por 5 a 0 contra el representante de LaLiga y que quiere extender las alegrías en el cierre de su curso 2022.

Y mientras la pretemporada blanca toma una pausa en cuanto a fútbol para dedicarse a mercado, conformación de plantilla y entrenamientos en Argentina, los béticos del Ingeniero Manuel Pellegrini aún deben medirse durante diciembre a Manchester United, Inter, Atalanta y Athletic Club de Bilbao justo después de la Copa del Mundo.

Matías Zaldivia vivir su adiós en Viña, sobre todo después de decirle a En Cancha estar "muy desilusionado con el trato de los dirigentes. Después de haber estado siete años en el club, de haber ganado ocho títulos,creo que al menos merecía una respuesta a mis intenciones".

"No están obligados a renovarme. Pero creo que, por el respeto que siempre le tuve al club, necesitaba que se me acerquen. Yo solo pedía respeto", aportó el Cabezón en aquella entrevista. La última vez del 4 no podrá ser, de hecho, puesto que se despidió de sus compañeros el día previo al encuentro, momento quefinió como "despedida emotiva y fuerte. Son siete años que conozco a esta gente, en el mismo lugar, tengo muy lindos recuerdos. Me llevo el cariño de toda la gente y de los trabajadores del día a día, que me los llevo en el corazón". "Duele la no renovación", remató.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Colo Colo - Betis DÍA Sábado 19 de noviembre HORA 16:30 ESTADIO Sausalito

FORMACIÓN DE COLO COLO

Fernando de Paul; Bruno Gutiérrez, Maximiliano Falcón, Daniel Gutiérrez, Pedro Navarro; César Fuentes, Leonardo Gil; Marco Rojas; Agustín Bouzat, Juan Martín Lucero y Marcos Bolados. DT: Gustavo Quinteros.

FORMACIÓN DE BETIS

Rui Silva; Martín Montoya, Edgar, Félix, Álex Moreno; Paul, Sergio Canales; Luiz Henrique, Nabil Fekir, Juan Cruz; y Borja Iglesias. DT: Manuel Pellegrini.

