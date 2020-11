Formación de Chile vs. Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas: convocados, once y suplentes

El equipo de Reinaldo Rueda recibe al de Gareca, ambos en busca de su primer triunfo en el camino a Qatar 2022.

Este viernes la Selección chilena vuelve a la acción por la segunda jornada doble de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2022.

Por la tercera fecha, el equipo de Reinaldo Rueda recibe a su similar de Perú buscando la primera victoria en el proceso. Esto, luego de caer 2-1 ante en el debut y tras sumar un empate 2-2 con en casa. Mientras que los dirigidos por Ricardo Gareca se ve con la obligación de sumar puntos en Santiago, ya que viene de empatar (2-2) ante en Asunción y de caer (4-2) frente a en Lima en un polémico arbitraje del chileno Julio Bascuñán.

¿Cómo va la tabla de posiciones?

Más equipos

Para este cruce, el DT caleño tiene bajas de consideración. Gary Medel, Charles Aránguiz no estarán presentes por lesión, mientras que Erick Pulgar no podría viajar a Chile tras el positivo por Covid-19 de un jugador de la , el español José María Callejón. Por lo mismo, la autoridad sanitaria de no permitiría el traslado de los sudamericanos que militan en el equipo que dirige Giuseppe Iachini. Otra ausencia que llamó la atención fue la de Eduardo Vargas.

¿Las grandes sorpresas? Diego Rubio, Pablo Parra, Carlos Palacios y el retorno de Jean Beausejour, que en octubre descartó volver pero que llega para cubrir la falta de especialistas en la banda izquierda, donde arrancaron jugando primero Nicolás Díaz y luego Sebastián Vegas.

Cómo está el historial entre Chile y Perú

El primer entrenamiento de La Roja está programado para la tarde de este lunes, a eso de las 17:30 horas en Juan Pinto Durán, jornada en la que se espera a llegada de Alexis Sánchez desde Italia. Arturo Vidal, en tanto, arribará este martes. Por ahora, el estratega colombiano ya cuenta con Claudio Bravo y otros 12 jugadores en el búnker del combinado criollo.

Nóminas de Chile y Perú

El artículo sigue a continuación

LISTA DE CONVOCADOS

ARQUEROS

Claudio Bravo ( )

Omar Carabalí (San Luis)

Brayan Cortés ( )

DEFENSAS

Guillermo Maripán (Monaco)

Nicolás Díaz (Mazatlán)

Paulo Díaz ( )

Mauricio Isla (Flamengo)

Francisco Sierralta ( )

Jean Beausejour (Universidad de )

Sebastián Vegas ( )

Yonathan Andía ( )

VOLANTES

Arturo Vidal ( )

Claudio Baeza ( )

Pablo Parra ( )

Erick Pulgar (Fiorentina) *

César Pinares (Gremio)

Rodrigo Echeverría ( )

DELANTEROS

Felipe Mora ( )

Jean Meneses (León)

Alexis Sánchez (Inter de Milán)

Andrés Vilches (Unión La Calera)

Carlos Palacios ( )

Diego Rubio ( )

Niklas Castro (Aalesunds)

Fabián Orellana ( )

LA POSIBLE FORMACIÓN

Ante la posible baja de Pulgar, la medular podría estar compuesta por César Pinares, Claudio Baeza y Arturo Vidal, como primera opción. De lo contrario, podría estar integrada por el ahora futbolista de Gremio, Paulo Díaz, el hombre del Necaxa y el volante del Inter de Milán.

SUPLENTES

Así las cosas, Chile saltaría con:Los futbolistas que tendrá a disposición Rueda son Omar Carabalí, Brayan Cortés (arqueros); Yonathan Andía, Nicolás Díaz (defensas); Rodrigo Echeverría, Jean Meneses, Fabián Orellana, Pablo Parra (volantes); Niklas Castro, Diego Rubio, Andrés Vilches (delanteros).