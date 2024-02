Formación de Boca vs Lanús, por la Copa de la Liga Profesional 2024: convocados, posible once y suplentes

El Xeneize visita a Lanús en la previa al Superclásico.

Boca continúa en su etapa de construcción, pero poco a poco se vislumbran detalles interesantes. Sigue invicto en la Copa de la Liga 2024, aunque todavía está fuera de los puestos de clasificacion a la siguiente fase, y pronto deberá enfrentar a River en la fecha de los clásicos.

EL FIXTURE DE BOCA EN LA COPA LPF 2024

Por la sexta jornada de la competición nacional, el Xeneize visita a Lanús en La Fortaleza. El duelo tendrá lugar el domingo 18 de febrero desde las 21:30.

LOS CONVOCADOS DE BOCA

Diego Martínez tiene varias buenas noticias de cara al futuro cercano. En primer lugar, Equi Fernández, Cristian Medina, Nicolás Valentini y Leandro Brey volvieron del Preolímpico Sudamericano y ya están disponibles para sumar minutos con la camiseta azul y oro.

Además, Edinson Cavani y Marcos Rojo, ambos recuperados de sus respectivas lesiones, ya se entrenan a la par del grupo. El DT los evaluará día a día para ver si los incluye en la nómina del domingo.

La nota negativa es la confirmación del esguince alto del tobillo derecho que sufrió Pol Fernández, y lo alejará algunas semanas del campo de juego.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Como la última actuación xeneize fue entre semana, todavía no hubo un entrenamiento formal de fútbol para que Martínez pare un once titular. No obstante, hay piezas que ya van encastrando de manera ideal.

El posible XI de Boca, entonces: Sergio Romero; Luis Advincula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Luca Langoni.