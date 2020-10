Formación de Boca vs. Caracas, por la Copa Libertadores: posibles convocados, once y suplentes

El Xeneize ya está en octavos, pero luego del parate por Eliminatorias, volverá a verse con Caracas para definir el grupo.

Si bien Boca ya pasó a octavos de la Libertadores y tiene asegurado el primer puesto, aún le resta disputar su choque ante Caracas, que será recién el jueves 22 de octubre.

El conjunto de Miguel Ángel Russo cumplió con creces su tarea en la fase de grupos y alcanzó los 11 puntos sobre 15 en juego, pero buscará cerrar esta etapa con un triunfo en casa, lo cual dejaría prácticamente afuera a los venezolanos .

LOS CONVOCADOS DE BOCA

Ya con Esteban Andrada, Eduardo Salvio, Carlos Zambrano, Frank Fabra y Jorman Campuzano reintegrados luego de la doble fecha de Eliminatorias, Miguel Russo tendrá a casi todos los futbolistas a disposición, a excepción de Mauro Zárate, quien sufrió una molestia en el amistoso ante y podría ser baja durante dos o tres semanas.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Aunque el Xeneize no se juega demasiado ante Caracas, ya clasificado y con el primer puesto asegurado, Russo no quiere relajarse y tiene decidido alistar a su equipo titular, aunque con la chance de minutos para dos ya recuperados: Julio Buffarini y Wanchope Ábila, que no pudieron estar presentes en los partidos anteriores por molestias físicas.

Si bien falta mucho tiempo, un XI sería: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Pol Fernández, Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano o Ramón Ábila.