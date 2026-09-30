«Las sanciones no pueden ser solo de carácter financiero, tienen que ir mucho más allá. Si el recurso del club fracasa, el City no puede seguir en la liga», dijo Bernstein a la británica BBC.

Antes de la entrevista de Bernstein, la Premier League había comunicado que el ManCity había sido declarado culpable en la mayoría de los cargos por graves infracciones de las normas financieras entre 2009 y 2018. El catálogo de sanciones incluye duras medidas, desde una elevada multa hasta el descenso forzoso o la retirada de varios títulos.

Para valorar lo ocurrido en el antiguo ganador de la Champions League, Bernstein, jefe de los Citizens entre 1998 y 2003 y más tarde durante dos años al frente de la Federación Inglesa, la FA, solo encontró palabras drásticas. «Es muy, muy grave. Me parece terrible. Estamos hablando de un club de fútbol que forma parte de una liga, y toda la credibilidad de la liga está en juego», afirmó el hombre de 83 años: «Se trata de una forma de fraude profundamente arraigada y, si es así, esto es algo tan grave que va más allá de las autoridades del fútbol».