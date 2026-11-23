Giro de timón en el Foggia, que ha decidido cambiar de entrenador: se separa de Gaetano Auteri, tras alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato. El técnico paga el decepcionante inicio de temporada del equipo en la Serie C. El Foggia aspiraba a estar en la parte alta de la tabla, pero, tras 15 jornadas, ocupa el penúltimo puesto con 15 puntos. El Foggia ha sufrido ocho derrotas hasta ahora, las tres últimas consecutivas ante Barletta, Bari y Scafatese.
EL DIRECTOR DEPORTIVO TAMBIÉN ESTÁ EN ENTREDICHO : Cuatro victorias y tres empates. La continuidad del director deportivo Alex Casella también está bajo examen. El próximo viernes, el Foggia se enfrentará a la Casertana en el «Zaccheria» a las 20:30.
QUIÉN SUSTITUIRÁ A AUTERI: Hay dos candidatos principales para el banquillo: el Foggia está en contacto con Troise y Prosperi para decidir a quién confiar el puesto de entrenador. En estas horas mantiene conversaciones con el primero, que, sin embargo, pide un contrato de dos años. Otras opciones son Roberto Breda y Fabrizio Castori, aunque este último querría entrenar en la Serie B.