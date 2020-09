Foden y Greenwood, separados de la Selección inglesa por romper la burbuja: ¿invitaron mujeres al hotel?

Gareth Southgate confirmó que las dos jóvenes estrellas no participarán del partido contra Dinamarca tras incumplir las reglamentaciones sanitarias.

La alegría por el agónico triunfo sobre como visitante en el comienzo de la Nations League duró poco en , que quedó envuelta en un escándalo en las horas previas al duelo frente a por la segunda fecha del Grupo 2 del certamen: Phil Foden y Mason Greenwood fueron separados del plantel por "incumplir las reglamentaciones sanitarias por el coronavirus", según confirmó Gareth Southgate. Y si bien el entrenador no dio precisiones acerca de qué fue lo que motivó la determinación, trascendió que ambos futbolistas fueron sancionados por haber invitado a dos mujeres al hotel donde se hospedaba el combinado británico.

La información se conoció este lunes, luego de que el diario islandés DV revelara las publicaciones de Snapchat que realizó una de las jóvenes dentro de la habitación de los futbolistas: en la captura se ve a ambos atacantes sentados en sus camas con sus teléfonos celulares, sin percatarse de que están siendo grabados. Luego de que se revelara que ambos habían roto la burbuja sanitaria, la Federación Inglesa decidió que no participaran del entrenamiento de este lunes y el entrenador los excluyó de la nómina para el duelo del martes en Copenhague, por lo que regresarán directamente a Inglaterra.

El artículo sigue a continuación

"Esta mañana me avisaron que dos chicos habían roto la reglamentación en términos de la burbuja de seguridad y tuvimos que decidir rápidamente que no tuvieran ninguna interacción con el resto del equipo. Son dos jóvenes a quienes todavía no conozco muy bien, así que no puedo hablar con mucha profundidad, pero voy a conversar con ellos más tarde. Fueron ingenuos y entiendo que son jóvenes, pero todo el mundo está lidiando con esta pandemia. Ya pidieron disculpas", explicó Southgate en rueda de prensa.

Más equipos

Luego de que se oficializara la información por parte del entrenador, tanto como , los clubes donde juegan los dos juveniles, emitieron sendos comunicados para repudiar la actitud de los futbolistas: "Estamos decepcionados con la actitud de Mason Greenwood en esta situación", aseguraron desde los Diablos Rojos, mientras que desde los Ciudadanos consideraron que "las acciones de Foden han sido completamente inapropiadas y están muy por debajo del standard que se espera para un jugador de nuestro club y de la Selección inglesa".

Foden, de 20 años, y Greenwood, de 18, venían de hacer su debut absoluto en los Tres Leones en el 1-0 sobre Islandia: el del City fue titular, mientras que el del United ingresó en el segundo tiempo. Ahora, seguramente deberán esperar un buen tiempo para volver a ponerse la camiseta de su país.