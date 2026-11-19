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Paul Ince ha reconocido a GOAL que el Liverpool y el Manchester United no hicieron los «deberes» a la hora de incorporar centrocampistas por grandes sumas. Al exjugador le desconcierta que se pagaran 116 millones de libras (153 millones de dólares) por Florian Wirtz cuando podrían haber fichado al joven prodigio Josh King, del Fulham, por una fracción de ese precio.

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Grandes desembolsos en talento para el centro del campo

En Anfield y Old Trafford se han invertido enormes sumas en jugadores llamados a aportar creatividad y energía a sus respectivos equipos. El internacional alemán Wirtz no ha logrado tener el impacto esperado en el Liverpool pese a su precio de nueve cifras.

En Manchester han surgido preguntas incómodas sobre Youri Tielemans y Andrey Santos tras sus fichajes en 2026 por el llamado «Teatro de los Sueños», ya que sus actuaciones no parecen justificar lo pagado por ellos.

Buscando talento en los lugares equivocados

Podría decirse que dos grandes de la Premier League buscaron en los mercados de fichajes equivocados. En el caso del Liverpool, podría haber buscado mucho más cerca de casa.

Si quería un creador de juego con un enorme potencial y capacidad para abrir defensas cerradas, quizá le habría convenido más enviar ojeadores a Londres que a Leverkusen.

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King, convocado con Inglaterra

La cotización de King lleva tiempo al alza . Debutó con el Fulham a los 17 años y fue convocado en la última lista de la selección absoluta de Inglaterra, aunque todavía espera su primera internacionalidad a ese nivel .

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El joven de 19 años está considerado uno de los talentos con mayor proyección. Su capacidad para conducir el balón y obligar a los rivales a replegarse queda patente con regularidad en la máxima categoría inglesa. Desde luego, parece tener más capacidad para desequilibrar en ataque que un Wirtz cuyo rendimiento está por debajo de lo esperado.

Auguran un gran traspaso para el joven

Preguntado si el Liverpool debería haber intentado fichar a King en Craven Cottage en lugar de gastar tanto dinero en una supuesta superestrella de la Europa continental, el excentrocampista del Liverpool y del Manchester United Ince, que habló en colaboración con freebets.com, declaró a GOAL: «Desde que Josh King empezó a jugar en el Fulham, me ha parecido un jugador maravilloso.

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»Y aquí es cuando te preguntas: ¿por qué gastar 50 millones de libras en Santos y 30 millones en Tielemans? Ve y presenta una oferta de 75 millones de libras por Josh King. Se han gastado 75 millones de libras en [Carlos] Baleba. Ni siquiera jugó en el Brighton el año pasado, llega al Manchester United, disputa uno o dos partidos y vuelve a estar lesionado.

»Con alguien como Josh King, tienes que pensar: “Vaya, este chico va a ser especial”, porque realmente lo es. Es un chico muy ligero y delgado, pero es fuerte, maneja muy bien las dos piernas, sabe colocarse, marca goles y da asistencias. Me gusta mucho, muchísimo.

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»Te lleva a pensar que hay que hacer los deberes. Creo que el problema actual es que muchos entrenadores y responsables de fichajes se fijan en otras ligas: la Bundesliga, la liga italiana y la francesa.

»Wirtz era un jugador extraordinario en el Leverkusen. Pero eso es la Bundesliga. En realidad, solo están el Bayern de Múnich, probablemente el Leverkusen, el Dortmund y el Leipzig; esos son los cuatro mejores equipos. Así que van a golear a sus rivales por tres o cuatro a cero y tú pareces el mejor del mundo. Y, de repente, vas y lo fichas.

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»No digo que sea un mal jugador. Lo vi contra Países Bajos y marcó un gol increíble; estuvo a otro nivel. Pero eso es distinto, es fútbol de selecciones.

»Por su bien, sigo esperando que pueda ganarse a todo el mundo en el Liverpool. Sigo pensando que es un jugador de calidad, pero necesita ser más fuerte y jugar el balón más rápido. A veces se le ve un poco débil. Tiene mucha presión encima; es un jugador con talento.

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»Pero cuando veo a Josh King, pienso que alguien no está haciendo los deberes. Sé que a los aficionados del Fulham no les gustará que diga esto, pero ahora mismo podría jugar en el United. Para mí, es así de bueno. Veremos qué pasa».

Crece el interés por King

Se dice que King ha despertado el interés de muchos clubes. La opinión generalizada es que solo es cuestión de tiempo que protagonice un traspaso de gran repercusión que lo aleje del oeste de Londres.

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Está por ver si acabará en el noroeste de Inglaterra. El campeón de la Premier League, el Arsenal, es otro de sus muchos pretendientes , junto con otros clubes que sí han hecho los «deberes» que el Liverpool y el United dejaron pendientes durante demasiado tiempo.