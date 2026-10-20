Florian Wirtz «no tiene futuro» en el Liverpool: crecen las dudas sobre la estrella de la selección alemana

«Sé lo talentoso que es y de lo que es capaz, pero creo que ha perdido toda la confianza y toda la fe en sus capacidades. No creo que se vea capaz de competir en la Premier League. No le veo futuro a Wirtz en el Liverpool», dijo Hamann en una entrevista con el portal Givemesport.

En opinión del exinternacional alemán, no se han cumplido las esperanzas de que la situación de Wirtz en Anfield mejorase con el relevo de Arne Slot por Andoni Iraola en el banquillo. «Sus actuaciones no son mejores que las de la temporada pasada», sentenció Hamann.

Wirtz había vuelto a quedar en el centro de las críticas tras la dura derrota por 0-3 en el gran duelo contra el Manchester City. Como su participación en goles ha disminuido notablemente desde su traspaso del Bayer Leverkusen a los Reds por 125 millones de euros, exjugadores y comentaristas de televisión ya lo atacaron con dureza en ocasiones durante su temporada de debut.

¿Dejará Florian Wirtz el Liverpool FC después de la temporada?

Uno de ellos es Jamie Carragher, que ya ha recomendado varias veces al excepcional futbolista alemán que se marche. Y ahora lo ha vuelto a hacer. «El Liverpool tendrá que tomar una decisión, quizá no necesariamente en invierno, sino al final de la temporada, cuando no haya ningún gran torneo y tenga por delante un verano sin compromisos. Creo que entonces los traspasos se pueden cerrar mucho más rápido y fácilmente», especuló Carragher en el videopódcast Hamann & Stankovic.

El exdefensa de los Reds ha percibido «mucha buena voluntad» hacia Wirtz en el Liverpool: «La gente quería de verdad que triunfase», subrayó Carragher, quien también asegura haberse enterado de que el internacional alemán es «un tipo estupendo». Sin embargo, simplemente «no marca goles», algo fundamental en el sistema de Iraola, con extremos abiertos que llegan con menos frecuencia a situaciones de remate: «Nunca da la impresión de que pueda marcar un gol durante un partido».

En sus 58 partidos oficiales, Wirtz ha marcado siete goles, una cifra realmente preocupante para sus estándares. En el Bayer Leverkusen fueron 57 tantos en 197 partidos, además de 65 asistencias. Al menos en este último apartado, al jugador de 23 años le fue bastante mejor en los dos encuentros posteriores a la debacle contra el Manchester City.

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Relacionan a Florian Wirtz con el Chelsea FC y el Bayern de Múnich

El pasado fin de semana, Wirtz brilló como organizador en la victoria por 2-1 ante el Brentford FC, dio la asistencia a Victor Munoz en el momentáneo 1-1 y participó en un total de nueve ocasiones del Liverpool. Según Opta, ningún jugador había alcanzado esa cifra en la Premier League en los últimos cinco años. Ya antes había mostrado una mejor versión en la Liga de Campeones, en el 6-3 contra el LASK, y había asistido a Bradley Barcola en el 3-0.

Pese a ello, las persistentes críticas han alimentado los rumores sobre un posible traspaso de Wirtz. Unas veces se le relaciona con un fichaje por el Chelsea FC, donde está Xabi Alonso, quien lo ha respaldado; otras, con un regreso a la Bundesliga para jugar en el Bayern de Múnich. El club con más títulos de Alemania quería fichar a Wirtz a toda costa en el verano de 2025 e incluso creía que las negociaciones con su padre y representante, Hans, ya habían llegado a buen puerto.

Sin embargo, el atacante decidió dar el salto a la Premier League con el Liverpool FC. Cuando la noticia llegó al presidente de honor Uli Hoeneß y al miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge, ambos «se cayeron del taburete del susto», según la Süddeutsche Zeitung.

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Florian Wirtz despierta la compasión del Bayern de Múnich

En noviembre del año pasado, Wirtz incluso recibió una primera muestra de compasión por parte de Hoeneß, cuando el alemán atravesaba grandes dificultades para adaptarse en Inglaterra. «El pobre Flo Wirtz», dijo Hoeneß, que a continuación arremetió contra el desorbitado gasto en fichajes de los Reds. Aquel verano, el Liverpool había gastado en total casi 500 millones de euros en nuevos jugadores. Además de Wirtz, llegaron Alexander Isak (145 millones) y Hugo Ekitike (95 millones). El rendimiento deportivo fue modesto.

«Ya lo he dicho antes: pronto necesitarán cinco balones para jugar, porque todas las estrellas querrán uno para ellas», ironizó Hoeneß. «Pobre Florian Wirtz, sencillamente no recibe el balón porque Salah, Szoboszlai y todos los demás solo quieren jugar para ellos mismos».

Recientemente, el presidente Herbert Hainer también expresó su compasión por el futbolista estrella alemán ante las duras críticas que ha recibido en las últimas semanas. «En primer lugar, creo que Florian Wirtz es un jugador extraordinario, de eso no hay ninguna duda», dijo Hainer, «y casi me da un poco de pena que todavía no haya mostrado en Inglaterra el nivel que tenía en el Leverkusen, porque también lo necesitamos para la selección alemana».

Mientras sigue sin parecer plenamente adaptado al Liverpool, Wirtz aprovechó el parón de selecciones para recuperar por fin algo de confianza con una actuación brillante con Alemania ante Serbia.

Ahora Wirtz se enfrentará al Villarreal con los Reds en la Liga de Campeones. Una victoria obligada, cabría pensar. El fin de semana llegará el próximo gran duelo, cuando Fabian Hürzeler visite Anfield con su sorprendente equipo del Brighton. El Brighton ganó cinco de sus primeros siete partidos de la temporada y actualmente es el perseguidor más cercano de la pareja de cabeza formada por el Manchester City y el Arsenal.

Florian Wirtz: estadísticas en el Bayer Leverkusen y el Liverpool