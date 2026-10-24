Que el hombre fuerte del Bayern habría querido fichar al excepcional futbolista alemán para el club más laureado de Alemania hace un año y medio no es ningún secreto. Y el dirigente de 74 años está convencido de que a Wirtz le habría ido mucho mejor a orillas del Isar que en Merseyside.

«Florian jugaría mucho mejor con nosotros que en el Liverpool», afirmó Hoeneß en Welt am Sonntag. También dijo que ve «muchos partidos del equipo. No lo han integrado nada bien. En Leverkusen recibía todos los balones; en Liverpool es uno más entre muchos».

Wirtz fichó por los Reds en el verano de 2025 procedente del Bayer por unos 125 millones de euros, en un movimiento algo sorprendente, después de que el Bayern también hubiera intentado ficharlo con insistencia y de que Hoeneß, amigo de Hans, el padre de Wirtz, incluso hubiera anunciado públicamente un traspaso de forma indirecta.

Uli Hoeneß confirma que el fichaje de Florian Wirtz no está ahora mismo sobre la mesa para el Bayern

En el Liverpool, sin embargo, Wirtz no ha conseguido hasta ahora repetir sus brillantes actuaciones de su etapa en Leverkusen y ha recibido críticas recurrentes, algunas de ellas duras. Por eso, recientemente se planteó la posibilidad de que acabara fichando por el Bayern en un segundo intento.

Hoeneß, no obstante, descartó esa posibilidad y recalcó que el Bayern no volverá a intentar fichar al internacional alemán. «Tiene un contrato de larga duración en el Liverpool. Allí tratarán de integrarlo mejor», señaló el presidente honorífico. El contrato de Wirtz con el Liverpool vence en 2030.