Niclas Füllkrug ha regresado a la selección después de más de un año. En la rueda de prensa del martes se mostró gratamente sorprendido por su conversación con Jürgen Klopp y relacionó lo hablado con la mejoría de Florian Wirtz.

Klopp, según contó Füllkrug, sencillamente «tiene buen ojo para los partidos y para otras cosas que quizá ahora mismo ni siquiera entran en su ámbito de trabajo». Como ejemplo puso la conversación que mantuvo con el seleccionador antes de que se anunciara la convocatoria el pasado jueves, en la que Klopp demostró, al parecer, conocer al detalle el juego y la forma de trabajar del Werder Bremen.

Klopp sabía «muchas de las cosas que hacemos en Bremen, algo que le agradezco mucho. Como seleccionador no puedes ver todos los partidos durante los 90 minutos, pero sabía bastantes cosas y había deducido otras que me sorprendieron gratamente, porque no es algo que espere de un seleccionador», destacó Füllkrug.

¿Alcanzará por fin Florian Wirtz su mejor nivel en el Liverpool gracias a Jürgen Klopp?

En su opinión, esa faceta de Klopp ya ha influido positivamente en otros internacionales. Füllkrug puso como ejemplo la evolución de Florian Wirtz. El excepcional futbolista recibió reiteradas y duras críticas de comentaristas de la televisión inglesa como Jamie Carragher por seguir, incluso en su segunda temporada en Anfield Road, muy por debajo de las cifras de goles y asistencias que se esperaban de él.

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Antes de que Klopp trabajara por primera vez con Wirtz en septiembre, durante la concentración de una convocatoria XXL, el futbolista llevaba una sola asistencia en seis partidos oficiales. Desde que regresó de aquella primera concentración de la selección alemana en la era Klopp, en la que firmó una actuación fantástica especialmente contra Serbia, ha sumado dos goles y cuatro asistencias.

«Conoce especialmente bien Inglaterra y puede valorar las situaciones allí», dijo Füllkrug sobre Klopp. Después expresó su sospecha acerca de la mejoría de Wirtz en las últimas semanas: «He leído una estadística de Florian Wirtz de antes y después de su convocatoria para la lista ampliada, es decir, de antes de que trabajara por primera vez con Jürgen Klopp y de después», explicó.

«Da la sensación de que alguien le echó una mano y le prestó atención. Poder hablar con alguien que conoce la situación y el lugar ayuda mucho. Alguien que entiende lo que ocurre allí», añadió Füllkrug en referencia al pasado de Klopp en el Liverpool. «Es útil que tenga una visión tan amplia del conjunto».

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¿Qué papel tendrá Füllkrug en la selección alemana con Jürgen Klopp?

Klopp también mantuvo esa «visión del conjunto» al convocar a Füllkrug. Aunque, por su edad, el delantero no encaja necesariamente en el proyecto de renovación de la selección de cara a la Eurocopa 2028, sus nueve goles en nueve partidos de la Bundesliga hacían inevitable su convocatoria por motivos deportivos.

«A veces», admitió el seleccionador, «el estado de forma se impone a todo lo demás». También a la intención de rejuvenecer el equipo. Más aún cuando Füllkrug se había ganado la convocatoria «con goles de lo más variados», como subrayó Klopp: «Casi todos fueron espectaculares».

Aun así, el jugador de 33 años tendrá que conformarse con el papel de revulsivo por detrás de Kai Havertz en los últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League: el viernes en Serbia y el lunes en Berlín contra Países Bajos. «Me lo tomo con mucha tranquilidad», aseguró Füllkrug. «Kai es un futbolista muy especial». Y tampoco supone una desventaja contar con jugadores «capaces de hacer cosas extraordinarias saliendo desde el banquillo».